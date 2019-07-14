شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز محاولات الدول للتصدى لأزمة تغير المناخ فى السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدد مشكلة تغير المناخ العالم كله، حيث إن آثارها كبيرة جدا على الكوكب وإمكانية العيش فيه، وتوقعات الخسائر مخيفة جدا فى مواجهة هذه التأثيرات، لذلك اتخذت دول العالم خطوات مهمة فى السنوات الأخيرة من أجل مواجهة هذه المشكلة وتجنب كوارثها القريبة، والتى نرصدها وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



1- اتفاقية باريس للمناخاتفاقية باريس التي تم التوقيع عليها لأول مرة في عام 2015، هي اتفاقية دولية للسيطرة على تغير المناخ والحد منه، وتأمل في الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجة مئوية، ومواصلة الجهود للحد من الزيادة في درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.





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2- خطط محايدة الكربون بحلول عام 2050أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطط لجعل الكربون محايدًا بحلول عام 2050، فإنهم يخططون للقيام بذلك عن طريق زرع المزيد من الأشجار وتثبيت تكنولوجيا التقاط الكربون في مصدر التلوث.





3- التوقف عن أى سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2040في عام 2017، أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2040، ومن عام 2020 تقريبًا، سيتم السماح لمجالس البلديات بفرض رسوم إضافية على سائقي الديزل باستخدام أكثر من 81 طريقًا تلوثًا في المملكة المتحدة إذا لم تتحسن جودة الهواء.





4- دعم السيارات الكهربائية في النرويجدعمت الحكومة فى النرويح السيارات الكهربائية برفع الضرائب عنها بالكامل المفروضة على السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، مما يجعلها ذات أسعار تنافسية.