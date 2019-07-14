شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول روبوت بناء فى الفضاء سيجرى رحلة اختبار عام 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت وكالة ناسا الأمريكية شركة ناشئة فى كاليفورنيا "Made in Space"، 73.7 مليون دولار لدعم تكنولوجيا "Archinaut" التابعة للشركة اختبارًا مداريًا، حيث سيتم إطلاق مركبة "Archinaut One" التجريبية في مدار أرضى منخفض على متن معزز Rocket Lab Electron في موعد لا يتجاوز عام 2022.



روبوت بناء فضائى

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فأعلن مسئولو ناسا أنه بمجرد أن تصل المركبة، ستقوم بطباعة شعاعين بطول 10 أمتار ثلاثي الأبعاد، يمتدان من كل جانب من المركبة الفضائية، مضيفين أن النجاح في تجربة Archinaut One يمكن أن يؤدي إلى أشياء كبيرة للغاية على الطريق.

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ويتميز روبوت Archinaut بطابعة ثلاثية الأبعاد وأذرع معالجة آلية، حيث قال ممثلو الشركة إن هذه التقنية ستتيح للمركبة فى أداء مجموعة كبيرة من المهام القيمة خارج الأرض، بدءًا من إصلاح الأقمار الصناعية وتحديثها إلى بناء هياكل ضخمة مثل التلسكوبات الفضائية.

ولقد مر Archinaut بالفعل على العديد من الاختبارات المهمة على الأرض، حيث أنتجت الطابعة ثلاثية الأبعاد هياكل متعددة في غرفة فراغ حرارية تفرض درجات الحرارة وفراغ المساحة.