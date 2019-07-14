Mi Band 4 هل تستحق الشراء ام انه لا فارق من الإصدار السابق

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Mi Band 4 هي الإصدار الرابع من سلسلة الأساور الذكية الخاصة بشاومي. السلسلة الشهيرة التي تعتبر من افضل الأجهزة الرياضية القابلة للإرتداء بسبب مساعدة المستخدمين العالية على تتبع تمارينهم. اشتهرت السلسلة بشكل كبير بإصداري Mi band 2 و Mi band 3 و نحن الآن في انتظار الإصدار القادم ان يصدر في دول العالم كلها بشكل رسمي. و في هذا الموضوع سنذكر لكم ما ان كان الإصدار الجديد من سلسلة الأساور الذكية يستحق الشراء ام لا.

مواصفات Mi Band 4

شاشة 0.95 بوصة من نوع OLED بدقة 120×240

الشاشة تعمل باللمس بالكامل

مايكروفون مدمج للمساعد الصوتي

بطارية 135mah تصدم لـ20 يوم

مميزات Mi Band 4

الشاشة

ليست اول مرة بأن شاشة Band 4 تدعم اللمس بالكامل. كان الإصدار الذي قبلها بشاشة تدعم اللمس ايضاً. لكن اللمس الخفيف. كمجرد السحب على الشاشة لا اكثر. و كان الزر الذي يعمل باللمس صاحب اكبر اهمية في تنفيذ اي اختيارات. الأمر في Band 4 لا يعتمد على الزر بالكامل. و هو تقدم عن حالة الـBand 3 العام الماضي. كما ان الشاشة صارت تدعم عدة الوان. و ليست بالأبيض و الأسود كما كانت العام الماضي

اتصال Bluetooth 5.0

لإتصال افضل بالسوار فإن تقنية Bluetooth موجودة لذلك الغرض. التقنية في اصدارها الخامس ستضمن لك اتصال ثابت و مستقر بالسوار طول اليوم و طول الوقت. اتصالك بالسوار يعطيك ضمان عدم توقف المزامنة الأساسية بين السوار و الهاتف. بالإضافة الى ضمان ان الوظائف الجانبية التي قد تحتاجها لن تواجه مشكلة بها. كإشعارات التطبيقات و الرسائل و المكالمات و هكذا. في الحقيقة لم نواجه مشكلة في اتصال Band 3 فتصور بأن Band 4 بتقنية اعلى كيف سيكون الحال؟.

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البطارية

رقم 135mah رقم صغير عندما تسمع بأي بطارية في جهاز الكتروني. لكن بالطبع السوار لا يستهلك هذا القدر من الطاقة. و ليست كبيرة في الحجم لتتحمل بطارية بحجم اكبر بداخلها. و لكن بطارية 135mah بالإستعمال الطبيعي ستعطيك ما يزيد عن 20 يوماًَ من الإستعمال. اي انك لن تحتاج الى شحن البطارية كل فترة وجيزة بل انها ستصمد معك اياماً عديدة. حتى قبل ان تحتاج شحنها. هذا امر جيد للغاية. و بطارية جيدة جداً لسوار ذكي

مناسبة للرياضيين

سوار لياقة بدنية. يجب ان يكون سواراً مناسباً للرياضيين بشكل كبير. السوار الجديد يدعم العديد من اشكال التمرين و السباحة. بالإضافة الى الجري و المشي. و تتبع نبضات القلب. و كمية الدهون التي قمت بحرقها. بالإضافة لكونها مقاومة للماء بمعيار IP67 فهذا يعني انها ستتحمل العرق و المياه التي تقوم بالسباحة بها. لكن لا انصح باستعمالها في الماء المالح. حيث ان الماء المالح يمكن ان يؤثر عليها بشكل كبير. و بما ان السوار يدعم العديد من الرياضات فهذه الرياضات التي يدعمها السوار

6 انواع مختلفة من السباحة

ركوب العجل

التدريبات التي تعتمد على حركة الجسم

الجري

المشي

الفرق بين Mi Band 4 و Band 3

الفرق بين السوارين ليس كبيراً جداً من ناحية تقنية. و لكنه كبير جداً من ناحية المراقبة الرياضية. من الناحية التقنية فالشاشة الأفضل و تقنية Bluetooth 5.0. الشاشة الملونة و التي تدعم اللمس بشكل كامل هي افضل من الموجودة في Band 3. بالإضافة الى Band 4 بإتصال Bluetooth 5.0 الذي يضمن ثبات الإتصال بين السوار و الهاتف بشكل كبير جداً. و اخيراً فالميكروفون المدمج فكرة جيدة في السوار. و لو اني اتمنى ان الميكروفون يدعم تشغيل مساعد Google على الهاتف. بدلاً من استعمال المساعد الخاص بشاومي الذي هو متاح للصين فقط.

الفروق الخاصة من ناحية المراقبة الرياضية تتلخص في تحسينات المراقبة الرياضية الخاصة بالحساسات الموجودة بالسوار. حيث ان حساس ضربات القلب صار اكثر دقة. هناك حساس Gyroscope ثلاثي الأبعاد. و حساس تسارع ثلاثي الأبعاد ايضاً. مما يزيد من قدرة السوار على مراقبة الحركة المختلفة. و السرعة الخاصة بالحركة. مما يجعل السوار افضل بكثير في تتبع التمارين المختلفة. كأن تستطيع السباحة بعدة اشكال للسباحة و سيحدد السوار اي وضع سباحة انت به مثلاً

سعر Band 4

السوار الجديد لا سعر رسمي له بمصر حتى الآن. لأنه لم يصدر بعد في مصر. و لكن كأي سوار ذكي من شاومي فإني اتوقع ان السوار سيصدر بسعر 600 جنيه. كما تم اصدار الإصدار الثالث من السوار. و الثاني من قبله. و انا ارى بأن السعر مناسب جداً للسوار. لكن السؤال الأهم هل استبدالك للسوار القديم بسوار جديد افضل؟. ليس كل الناس سيحبون التبديل. او يحبذون التبديل. لأن الإصدار الثالث من السوار مفيد للغاية. و الفروق بين السوارين ليس عالياً بالنسبة لأغلب الناس. لكن بالنسبة للرياضيين فإن السوار الجديد افضل بكثير. بسبب دعمه لعدة تمارين اكبر بكتير.