تكنولوجيا: مراجعة لحاسب الألترابوك HP Spectre x360: جميل… لكن!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة HP حاسبها المحمول المميز Spectre x360 والذي يمتاز بكونه حاسب ألترابوك يمكن تحويله إلى أوضاع مختلفة مثل وضع الجهاز اللوحي أو وضعية الخيمة أو وضع الحاسب المحمول العادي.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول Spectre x360:

التصميم

يتميز الحاسب المحمول بتصميم أنيق ورائع من الألمنيوم، وهو مزود بمساكات ممتازة والتي تجعل عملية التحويل سهلة للغاية. ويأتي الحاسب بوزن 1.26 كجم وأبعاد 30.6 × 21.8 × 1.36 سم.

يوجد بالحاسب مستشعر لبصمة الأصبع والذي ستلاحظ وجوده بين زري التحكم في الصوت وتشغيل وإطفاء الجهاز، ويعمل المستشعر باستجابة عالية وسرعة ممتازة.

يوفر الحاسب عدة منافذ، بما في ذلك منفذين من نوع Thunderbolt، ومنفذ واحد من نوع USB 3.1 الجيل الأول والذي يدعم تقنية الشحن حين تضع الحاسب على وضعية الخمول، هذا وبالإضافة إلى منفذ microSD والذي يقرأ البطاقات بشكل سريع وسلس للغاية. وعلاوةً على ذلك، يستخدم الهاتف منفذين من نوع USB-C، مع مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس والميكروفون.

الشاشة

تأتي شاشة الحاسب بحجم 13.3 بوصة ودقة 1920 × 1080 بكسل (Full HD)، وهي مزودة بطبقة Gorilla Glass، كما أنها تدعم أيضًا تقنية اللمس ويأتي معها قلم للتحكم بها.

توفر الشاشة أداء رائع من ناحية الـ sRGB وكذلك مع عمق اللون الأسود والذي يظهر بشكل ممتاز للغاية. فقد وصل الـ sRGB إلى 99%، في حين وصل الـ Adobe RGB إلى فوق الـ 65%. ويعتبر ذلك مناسب جدًا مع البرامج البسيطة الخاصة بتحرير الصور والملتميديا.

ومن المشاكل التي قد تواجهها مع شاشة هذا الحاسب هي مسألة السطوع، فعند استخدام الحاسب مع ظروف الإضاءة العالية، ستلاحظ أن إضاءة الشاشة منخفضة بشكل ملحوظ. وهناك أيضًا مشكلة أخري متعلقة بالانعكاس، فإن كمية انعكاس الشاشة مخيبة بشكل كبير للغاية، وهو امر ستلاحظه بشكل واضح أيضًا.

لوحة المفاتيح والفارة

تتضمن لوحة المفاتيح إضاءة خلفية واحدة فقط، وهي تعمل بشكل بمريح مع الكتابة لفترات طويلة. أما عن الفارة، فتستخدم منطقة الفارة تعريفات الـ Click Pad والتي تدمج بين الزر الأيمن والأيسر، ومع ذلك فإن أداء الفارة سلس وممتاز للغاية.

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الأداء

يعمل الحاسب المحمول بواسطة معالج Core i7-8550U رباعي النواة من إنتل والذي يبدأ بترددات 1.8 جيجاهرتز وصولًا إلى 4 جيجاهرتز، هذا وبالإضافة إلى كرت شاشة متصل من نوع UHD Graphics 620 من إنتل.

بالنسبة للأداء العام، فلن تواجه أي مشكلة مع المهام اليومية، ولكن قد تلاحظ بعد ثلاثين دقيقة أن ترددات واستقرار المعالج ومعالج الرسومات غير ثابتة نهائيًا، وهذا يرجع إلى الحرارة والسماكة. ومع ذلك، فإن تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات واستخدام الأوفيس بدون ضغط، سيتم بشكل سلس.

أما عن كرت الشاشة، فهو مناسب للبرامج الخفيفة فقط من الصور والفيديوهات، لذا لا تتوقع أنه سيعمل بشكل جيد مع الألعاب والبرامج الثقيلة، إذ انه غير خاص بهذه المهام على الإطلاق. ولكن بالتأكيد قد يختلف الأمر إذا كنت تستخدم كرت شاشة منفصل.

تعمل الكاميرا الأمامية الموجودة بالحاسب بشكل جيد، فهي توفر جودة عالية Full HD وتدعم كل من الميكروفون والـ IR.

وبالنسبة لأداء الصوت، فيوفر الحاسب 4 سماعات بالتعاون مع Bang & Olufsen، لذا فإن جودة الصوت عالية ممتازة للغاية.

يدعم الحاسب نظام تشغيل Windows 10 Home 64، كما يوفر أيضًا دعم لـ Wi-Fi 802.11b/g/n/ac، وBluetooth 4.2.

يأتي الحاسب مزود بذاكرة LPDDR3 بسعة 16 جيجابايت مع قرص صلب NVMe بسعة 1 تيرابايت من توشيبا.

البطارية

يوفر الحاسب بطارية بقوة 60 واط والتي تستمر في العمل حتى 16 ساعة و15 دقيقة مع المهام اليومية، وحوالي 12 ساعة من تشغيل الفيديوهات، وفقًا للشركة. ويتم شحن بطارية الحاسب عبر شاحن بقوة 65 واط.

بالتأكيد يعتمد الأمر عليك، ولكن عند تشغيل الحاسب مع إضاءة 60 بالمئة، وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والكتابة، تمكنت البطارية من الصمود حتى حوالي 8 ساعات.

السعر

يبدأ سعر حاسب Spectre x360 من 1200 دولار أمريكي.

0.00 يتميز حاسب Spectre x360 بكونه حاسب 2 في 1 يوفر العديد من المزايا داخل تصميم رائع وأنيق مع معدات داخلية محسنة وبطارية قوية. 7.0/10 الإيجابيات تصميم ممتاز

يأتي بقلم مخصص للشاشة

بطارية قوية

منافذ متعددة السلبيات سعر باهظ

كرت شاشة ليس بالأمثل

نسبة سطوع الشاشة ضعيفة

الانعكاس بالشاشة مخيب

الأداء عادي

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