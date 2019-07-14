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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعقد شركة هواوي مؤتمرها السنوي للمطورين في التاسع من شهر أغسطس المقبل، حيث ستقوم بالكشف عن أحدث إصدار من واجهة المستخدم الخاصة بها؛ EMUI 10. ومن المتوقع أن يضم هذا المؤتمر (الذي سيستمر لمدة يومين) حوالي 5000 ألف من مطوري العالم في مدينة دونغقوان بالصين، وهو يهدف إلى عرض أحدث التطورات الخاصة بشركة هواوي.
وفي حين انه لا يوجد معلومات وتفاصيل كثيرة عن واجهة EMUI 10 في الوقت الحالي، سوي أنها ستستند إلى Android Q، إلا أن هناك شائعات تشير إلى أنها ستقدم تجربة بصرية غير متجانسة مع رموز جديدة وعناصر واجهة مستخدم بالإضافة إلى مجموعة جديدة وواسعة من الخطوط.
كما انه سيتم إصلاح ميزة تعدد المهام لتقدم تجربة أسرع وأكثر مرونة، وعلاوةً على ذلك، سيتم إعادة تصميم تطبيق الكاميرا ليضم وظائف متعددة.
سيقوم معالج رسومات Turbo 4.0 أيضًا بتشغيل الألعاب بشكل سريع، كما أن الجيل الثاني من ARK Compiler سيعمل على تشغيل الأجهزة بسلاسة أكثر على مدار فترات زمنية أطول.
ومن المتوقع أيضًا أن تقوم هواوي بتسليط بعض الضوء على نظام تشغيل HongMeng OS الخاص بها أثناء المؤتمر.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: واجهة EMUI 10 قادمة في 9 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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