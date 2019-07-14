شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل إصدارها فى نوفمبر.. تعرف على مميزات نسخة بوكيمون الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر إصدار الجيل الثامن من ألعاب Pokémon Sword و Pokémon Shield من شركة "نينتيندو" فى 15 نوفمبر المقبل، وقد أعلنت الشركة أنه فى الذكرى الـ 23 للعبة ستقدم للاعبين العشرات من البوكيمون الجدد الذين يعيشون فى جزء لم يسبق له مثيل من عالم هذه اللعبة.

ووفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر"، مثل لعبة بوكيمون الأصلية، تعد "Sword" و "Shield" هما نسختان من نفس اللعبة الأصلية، وفيه سيقوم اللاعبون بالمغامرة عبر منطقة Galar الجديدة حيث يلتقطون بوكيمون ويقاتلون مدربين آخرين فى طريقهم ليصبحوا أبطال.

ويقدم موقع "بيزنس إنسايدر" كل المعلومات التى توفرت عن نسخة Pokémon Sword و نسخة Pokémon Shield الجديدة..





يتيح النسختين للاعبين الاختيار بين مدرب ولد أو بنت، وهو تقليد قديم منذ نسخة Pokémon Ruby و Sapphire.





يمكنك الاختيار من بين واحد من ثلاثة بوكيمون بداية: Grookey أو Scorbunny أو Sobble.





سوف تسافر عبر منطقة Galar ، وهو جزء لم يسبق له مثيل من عالم Pokémon.





سيساعدك البروفيسور ماجنوليا في تعريفك بمنطقة جالار ومساعدتك في اختيار بوكيمون الخاص بك.





سيتم تقديم Pokémon الخاص بك بالكامل ثلاثي الأبعاد ، وسيكون هناك Pokémon جديد تمامًا في منطقة Galar.

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مثل كل ألعاب Pokémon النسختين سيكون لها بوكيمون أسطوري أيضًا، وZacian هو نجم غلاف "Pokémon Sword".





و"زمازينتا" هو نجم غلاف "بوكيمون شيلد"، ولازال من غير الواضح كيف سيكون هذان البوكيمون الأسطوريان عاملين في قصة اللعبة.





سيكون لكل من النسختين بيئات ديناميكية تتأثر بالطقس والوقت من اليوم، فعندما تكون فى الخارج ستتمكن من التحكم فى الكاميرا لمشاهدة المزيد من المناطق المحيطة بك.





أظهرت المعاينات عددا من البيئات المختلفة بما فى ذلك مدينة على ضفاف البحيرة، ودرب جبل ثلجى وصحراء ومدينة تعمل بالبخار.





سيؤدي تغيير زوايا الكاميرا إلى تغيير نظرتك إلى العالم أثناء سفرك، وعلى مختلفة عن ألعاب Pokémon الأصلية التى تعرض من كاميرا ثابتة من أعلى إلى أسفل.





مثل الألعاب السابقة ستلعب معارك مدربي بوكيمون الآخرين دورا مهم.





هوب هو مدربك المنافس فى النسختين الجديدتين لذلك يمكنك توقع معركته عدة مرات أثناء اللعب.





"سونيا" هى مساعدة البروفيسور "ماجنوليا" وستقدم المساعدة للاعبين أثناء رحلتهم أيضا.





نادي ليدز الرياضي متخصص في نوع معين من بوكيمون، إذا تمكنت من التغلب عليهم ، فستربح شارة خاصة تثبت أنك مدرب متميز.