شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفجار هاتف أيفون 6 مملوك لفتاة تبلغ 11 عاما.. والشركة تحقق فى الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعت فتاة تبلغ من العمر 11 عاما من كاليفورنيا أن هاتفها iPhone 6 اشتعلت فيه النيران مؤخرًا، حيث تقول "كايلا راموس" إنها كانت تمسك بهاتفها أيفون عندما شاهدت خروج "شرر" من الهاتف، لتلقيه بعيدا فى الغرفة.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى فقالت الفتاة إن الهاتف تسبب في إحداث حريق في "بطانية" كانت موجودة على السرير، مضيفة أنها تستخدم الجهاز بشكل عام فقط لمشاهدة مقاطع فيديو YouTube، فيما قالت والدة الفتاة إنها تواصلت مع أبل وطلبت الشركة منها شحن الهاتف إلى مركز الخدمة.



1

وبحسب ما ورد ستعطيها شركة أبل هاتفًا جديدًا وتحقق فى سبب الانفجار، إلا أن الشركة لم تعلق على سبب هذه المشكلة حتى الآن، إلا أنها تقول بشكل عام إن هناك العديد من الأشياء التي قد تتسبب في اشتعال أجهزة أيفون، بما في ذلك استخدام كابلات الشحن غير المصرح بها وإصلاحات ما بعد البيع.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها حريقًا في هواتف أيفون، حيث وقعت الكثير من حالات الانفجار نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، كما ذكر رجل من ولاية أوهايو أن جهاز iPhone XS Max اشتعلت فيه النيران وانفجر في جيبه.