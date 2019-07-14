تكنولوجيا: 5 أسباب تؤكد ضرورة استكشاف رحلات الفضاء المستقبلية للكويكبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحول انتباه العالم كله مؤخرا إلى السفر للفضاء ورحلات الاستكشاف للقمر والمريخ، ولكن ما يجب الانتباه له أيضا هو الكويكبات، فيجب أن يتم إطلاق رحلات للكشف عن الكويكبات، وذلك لعدة أسباب مهمة يجب أخذها فى الاعتبار والتى نرصدها وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي.
1. الكويكبات يمكن أن تقتلنا
لا نلاحظ كل كويكب وهو يدخل الغلاف الجوى، على الرغم من أجهزة المراقبة والرصد، فلم نر نيزك تشيليابينسك قادمًا حتى اشتعلت فيه كاميرات dashcam الروسية، ولحسن الحظ لم يمت أحد نتيجة مباشرة للانفجار، ولكن قد لا يحالفنا الحظ دائما.
2. يمكن أن تحتوى على الماء
يناقش علماء الفلك أصل مياه الأرض، وما إذا كان قد تم إيصالها إلى كوكبنا قبل مليارات السنين بواسطة المذنبات والكويكبات، فقد زار مسبار الفضاء Dawn التابع لناسا أكبر كويكب معروف وهو سيريس واكتشف الماء على سطحه.
3. يكشفون عن كيفية تشكل النظام الشمسى
لا تتآكل أسطح الكويكبات مثل الصخور على الأرض لأن الكويكبات تفتقر إلى الأجواء، وهذا يعنى أن الحفر على الكويكبات يتم الحفاظ عليها بشكل أفضل على فترات زمنية طويلة، وتقدم أدلة على تأثيرات من آخر أربعة مليارات سنة.
4. يكشفون كيف سينتهى النظام الشمسى
بعد أكثر من ستة مليارات سنة من الآن، عندما تستخدم الشمس كل الوقود الهيدروجيني، ستبدأ في التغير، لتصبح في نهاية المطاف قزمًا أبيض، وهى الحالة النهائية لمعظم النجوم في مجرة درب التبانة.
وخلال هذا التحول، سوف تتوسع الشمس لفترة وجيزة بما يكفى لتبتلع عطارد والزهرة وربما الأرض، لكن خمسة كواكب للشمس على الأقل والعديد من الكويكبات سوف تنجو من هذا التحول، لذلك ستوفر الكويكبات الموجودة فى نظامنا الشمسى أفضل وسيلة لمعرفة المزيد عن هذا الأمر.
5. يمكنهم نقل الحياةنحن نعرف الطبيعة المدمرة لتأثير الكويكب، لكن ماذا لو كان بدلاً من ذلك بمثابة وسيلة للهروب؟ فمن شأن التأثير الكبير الكافي من الكويكب أن ينقل طاقة كافية لإخراج المواد من سطح الكوكب، إذا كان الكوكب صالحًا للسكن، فقد تصبح بعض المواد التي يتم إخراجها سفينة نقل للكائنات الحية المجهرية، والتي يمكن أن تصمد أمام فرصة للنجاة من الإطلاق في الفضاء.
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