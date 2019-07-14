تكنولوجيا: HTC تعيد إحياء العلامة التجارية Wildfire مع هاتف جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمتجر تجزئة روسي، ستقوم شركة HTC بإعادة إحياء علامتها التجارية الكلاسيكية Wildfire مع هاتف Wildfire E. وعلى ما يبدو، فإن الهاتف، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، سيأتي منخفض التكلفة مع شاشة من نوع IPS بحجم 5.45 بوصة ودقة HD+ ونسبة أبعاد 18:9.

واستنادًا إلى التفاصيل التي تم ذكرها، فسيضم الهاتف معالج SC9863 ثماني النواة من شركة Unisoc (المعروفة مسبقًا باسم Spreadtrum)، وعلاوةً على ذلك، سيحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجابايت، وسيتم تشغيله بواسطة نظام تشغيل Android Pie.

وبالنسبة لبقية المواصفات، فسيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابكسل مصطحبة مع كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، ومن الأمام ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير والتي سيتم شحنها بواسطة كابل microUSB.

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لم يتم التأكيد سوي عن لون واحد للهاتف؛ وهو الأزرق، ولكن من المفترض أن يكون هناك خيارات أخري للألوان. وحتى الآن، لم يتم تحديد السعر أو تاريخ التوافر.

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