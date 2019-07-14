تكنولوجيا: رصد هاتف Google Pixel 4 في مكان عام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم رصد هاتف Pixel 4 المرتقب من جوجل في أحدي قطارات الأنفاق بمدينة لندن، وعلى الرغم من أن الهاتف كان مزود بحافظة سميكة تحجب الرؤية، إلا أن إعداد الكاميرا الرباعي الخلفي، والذي تحدثت عنه العديد من التقارير، جعل من السهل تحديد نوع الهاتف.

وعلى عكس الطراز الذي تم رصده قبل بضعه أسابيع، فإن هذا الطراز لا يُظهر بوضوح إعداد الكاميرا الرباعي في شكل مربع، رغم أن الشركة نفسها أكدت أن تصميم الكاميرا سيأتي بشكل مربع.

ووفقًا للصورة، فهناك مستشعرات موضوعة على المحور الأفقي والتي قد تكون على الأرجح الكاميرا الرئيسية والكاميرا المقربة، كما يوجد أيضًا مستشعر ثالث وفلاش LED بالأسفل. ومن الحافة العلوية، يوجد فتحة أخري والتي من المفترض أن تكون فتحة ميكروفون.

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وعلى ما يبدو، فإن هذه الصورة تشير إلى أنه لا يوجد مستشعر لبصمة الأصبع من الخلف، مما يجعلنا نعتقد انه سيكون إما مدمج بالشاشة، أو غير موجود على الإطلاق.

وبشكل عام، أكدت عدة صور وتقارير عن أن الهاتف سيضم حافة علوية وسفلية سميكة، وستأتي الحافة العلوية أكبر من الحافة السفلية لتضم كاميرتين ومستشعرين وسماعة للمكالمات.

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