شعبية ألعاب الباتل رويال تستمر في التراجع على منصات البث مثل Twitch

فاطمة أيت طالب - دبي - أخذت لعبة PUBG العالم على حين غرّة بتطبيقها لفكرة الباتل رويال التنافسية، و المُستهلمة من فيلم ياباني يحمل نفس الاسم. في ألعاب الباتل رويال يتنافس 100 لاعب على خريطة واحدة ضخمة للغاية، و الفائز هو آخر من يبقى على قيد الحياة. Fortnite لحقت بهذه اللعبة و نجحت في منافستها، كما حققت لعبة Apex Legends هي الأخرى النجاح التجاري لشركة Electronic Arts.

رغم ذلك، يبدو أن شعبية هذه العناوين آخذة بالتراجع، و ذلك كما أشار تقرير جديد لمشاهدات هذه الألعاب على منصات مثل Twitch و YouTube Live و Mixer، و قد تراجعت مشاهدات جميع هذه الألعاب في الربع الماضي من آبريل إلى يونيو للربع الرابع على التوالي. و قد تراجعت مشاهدات Fortnite بنسبة 3.66% إلى 300 مليون ساعة مشاهدة، و تراجعت مشاهدات layerUnknown’s Battlegrounds بنسبة 4.3%، كما تراجعت مشاهدات Apex Legends بصورة مخيفة من 183 مليون ساعة في الربع الأول إلى أقل من 64 مليون ساعة في الربع الثاني.