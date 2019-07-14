عائدات Pokemon GO تجاوزت 2.6 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - ثلاث سنوات قد انقضت على صدور لعبة الأجهزة الذكية و الواقع المعزز Pokemon GO من شركة Niantic الأمريكية، و منذ ذلك الحين و اللعبة تحقق نجاحات هائلة و إيرادات ضخمة للغاية.

Sensor Tower المتخصص في الإحصائيات أكّد أن عائدات اللعبة منذ الإطلاق تقديرياً قد تجاوزت 2.65 مليار دولار، و هذا يعني أن عائدات بوكيمون أعلى حتى من عناوين مثل Clash Royale و Candy Crush Saga. و قد أتت 35% من العائدات من سوق الولايات المتحدة الأمريكية، أما اليابان فقد جلبت 29% من إجمالي العائدات.

و يُذكر بأن عائدات اللعبة قد تجاوزت 395 مليون دولار هذا العام.