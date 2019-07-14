مايكروسوفت تُخطط لأداتي تحكم قابلتين للفصل للأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أشار windows latest عبر تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت الأمريكية قد سجلت براءة اختراع لأداتي تحكم قابلتين للفصل تماماً كما هو الحال مع أداتي التحكم Joy Cons الخاصة بجهاز Nintendo Switch و ذلك من أجل الاستعمال للأجهزة الذكية.
مايكروسوفت تعمل جاهدة على جلب خدمة البث السحابي لألعاب الفيديو xCloud للهواتف الذكية و لا شك أن أداة تحكم كهذه ستساعد كثيراً على التحكم بالألعاب المنزلية و الحفاظ على مسكة مريحة للهاتف الذكي في آنٍ. بالطبع، هذا يعتمد على رغبة مايكروسوفت في استخدام براءة الاختراع هذه و تحويلها إلى منتج يُطرح للمستخدمين في الأسواق.
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