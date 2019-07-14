شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى تليفون جديد لابنك .. 4 حاجات خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الأطفال الهواتف الذكية من أجل التواصل والتعلم واللعب، ولكن عندما يطلب الطفل هاتف جديد ينظر فقط إلى مواصفات الكاميرا والذاكرة والشكل الخارجى، فى حين أن هناك العديد من الأشياء الاخرى التى يجدرالالتفات إليها كما يلى:





عمر البطارية:

إذ كنت تنوى شراء هاتف لطفلك أول ما عليك الانتباه عليه هو عمر البطارية، فالكثير من البطاريات تنتهى بشرعة، لذا ليس من الطبيعى شراء هاتف قد يموت قبل أن ينهى طفلك من لعبته .

معظم بطاريات الهواتف في المتوسط تبلغ حوالي 3000 مللي أمبير في الساعة أو نحو ذلك، وعادة ما توفر ما لا يقل عن يوم كامل من الاستخدام في شحنة واحدة. كلما زادت طاقة بطارية الهاتف، زادت مدة بقاءها.





مقاومة الماء:

يجب الانتباه إلى رمز الـIP وهو المسئول عن تحديد مقاومة الهاتف للمياه والغبار، ويعتبر أفضل تصنيف للهواتف المفتومة للماء هو IP68 ، وهذا يوضح أن الهاتف مؤمن تماماً من الغبار ومن الصعب أن يستولى على الهاتف، ومن الممكن ان يغمره الماء حتى متر واحد.

Advertisements

وبالتأكيد يوجد بعض الهواتف لا تدعم رمز الـIP رسمياً على الرغم من مقاومتها للماء والغبار، فالرمز هو بمثابة خطوة تأكيدية.





تحديثات نظام التشغيل:

الشئ الأكثر أهمية من مواصفات الكاميرا والذاكرة هو التحديثات الخاصة بنظام التشغيل، حيث تحصل هواتف اندرويد على نوعين من التحديثات: تحديثات نظام التشغيل الكبيرة مثل تصحيحات Android Q القادمة، الأمان، ويتم إصدار تحديثات نظام التشغيل مرة واحدة سنويًا، في حين تصدر تصحيحات الأمان كل شهر.

طرق التأمين:

بالتأكيد بعد شراء الهاتف من المهم ان يبقى بأمان وأن يتم إغلاقه بشكل جيد للحفاظ على المعلومات الموجودة عليه، ففضلا عن وجود رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، تستخدم معظم الهواتف الآن نظام بصمة الإصبع لإغلاق الهاتف، فيمكن لطفلك تسجيل بصمة الإصبع على المستشعر ولن يفتح الهاتف إلا عند اكتشاف البصمة.

وتأتى العديد من هواتف أندرويد مزودة بنظام الفتح ببصمة الوجه، والذى يتم تشغيلها عادةً بواسطة كاميرا أمامية للهاتف ولكنها ليست طريقة أمنة لكن من الجيد أن يتوفر لدى طفلك خيارات متعددة للدخول إلى هواتفه.