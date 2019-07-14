شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير تكنولوجى يعبر عن قلقه تجاه عملة فيس بوك الرقمية "ليبرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر "مارك كوبان" رائد التكنولوجيا والمستثمر فى "Shark Tank" عن قلقه من عملة "فيس بوك" الجديدة "Libra"، وذلك خلال مقابلة مع قناة CNBC.

ويتوقع "كوبان" أن عملة "فيس بوك" ستؤدى إلى إثارة المتاعب فى العالم خاصة البلاد ذات الحكومات أو العملات غير المستقرة، وذلك وفقا لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" من لقائه.

وقال "كوبان": "على الصعيد العالمى وفى البلدان التى لا يوجد فيها قدر كبير من حكم القانون أو الكثير من الاستقرار الحكومى واستقرار العملة، قد يكون وجود هذه العملة خطر كبير عليهم".

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وأضاف: "فى بعض الدول الأفريقية ستحدث مشكلات لأن الحكومات لن تستطيع السيطرة على عملتها بعد انتشار عملة فيس بوك الجديدة وهنا تبدأ المشاكل الحقيقية".

وأشار "كوبان" خلال حديثه عن عملة "ليبرا" الخاصة بفيس بوك إلى ما قاله الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" حولها، حيث قال ترامب: "العملة الافتراضية لفيس بوك "ليبرا" لن يكون لها مكانة، فإذا حاول فيس بوك وشركات أخرى أن يصبحوا بنكا فيجب عليها البحث عن ميثاق مصرفى جديد وأن تصبح خاضعة لجميع اللوائح المصرفية مثل البنوك الأخرى الوطنية والدولية".

ومن جانب الموقع، حاول الحصول على رد على هذه التصريحات من فيس بوك، ولكنه رفض التعليق.