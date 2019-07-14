علوم وتكنولوجيا

طقس الاثنين حار على الوجه البحري والقاهرة.. والعظمى 37 درجة

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قالت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية،، إن لطقس غدا، الإثنين 15 يوليو، معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد صباحًا.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على جميع محافظات :

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

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رأس سدر 25 39

نويبع 26 37

طابا 25 36

كاترين 18 34

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 41

مرسى علم 27 38

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 38

أسيوط 26 39

سوهاج 27 39

قنا 27 40

الأقصر 28 42

أسوان 30 43

الوادي الجديد 30 43

حلايب 30 35

شلاتين 29 40

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