هيونداي تعلن عن الإطلاق العالمي لسيارة فينيو في إعلان فيديو

أصدرت شركة هيونداي هذا الأسبوع إعلان فيديو للاحتفال بالظهور العالمي الأول لأحدث مركباتها الرياضية المتعددة الاستخدامات المسماة فينيو (Venue)، حيث يلبي المقطع في إنتاجه وجاذبيته رغبة جمهور العلامة من الشباب.

ويحتفي المقطع بانضمام فينيو إلى تشكيلة هيونداي من المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تشمل باليسيد؛ وسانتافي؛ وتوسان؛ ونيكسو؛ وكونا.

وصمم الإعلان للفوز بقلوب أبناء جيل الألفية والسائقين اليافعين والشباب من خلال مفهوم المشاعر العصرية (Urban Vibes)، حيث يسلط الضوء على روح الشباب الطاغية على المركبة فينيو وهويتها الجذابة التي تتناسب تماماً مع أسلوب الحياة المعاصرة.

ويُظهر الفيديو مشاهد دراماتيكية لمركبة فينيو يجري نقلها داخل طائرة نقل من طراز (C-130) قبل أن تبدأ الطائرة بالهبوط وتطلق المركبة على المدرج في مطار إنيوكرن بكاليفورنيا، حيث تجد في استقبالها أفراد أسرتها الآخرين من عائلة مركبات هيونداي الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وتبدوا جميع المركبات في المقطع كأنها شخصيات بشرية متناغمة، إذ تسرع محركاتها وتزيد نبضها وإيقاعاتها الراقصة وإيماءاتها لأعلى وأسفل وتومض بمصابيحها الأمامية، وكل ذلك قبل أن تنطلق ضمن عائلة واحدة في موكب مهيب نحو المدينة الكبيرة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وقال وونهونغ تشو، النائب التنفيذي للرئيس وكبير مسؤولي التسويق لدى هيونداي موتور: إن الإعلان عن المركبة فينيو، بوصفها إحدى المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات ذات الروح الشبابية، والذي يستهدف أبناء جيل الألفية يكسر الأفكار النمطية عن إعلانات السيارات.

وأضاف “نأمل أن نتمكن جميعًا من الاستمتاع بوصول فينيو إلى السوق بنجاح من خلال هذا المخطط الإعلاني الفريد”.

وتُعد مركبة فينيو 2020 الجديدة كليًا، بعد ظهورها لأول مرة في معرض نيويورك الدولي للسيارات في شهر إبريل 2019، أحدث إضافة إلى عائلة هيونداي من المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

وتتيح فينيو، التي تتميز بمجموعة قوية من المزايا العملية والشخصية، براعة القيادة في جميع الأنماط، ما يلبي مجموعة واسعة من أنماط الحياة ومختلف التضاريس، كما تتيح أفضل مستويات الكفاءة في استهلاك الوقود في فئتها، مع التمتع بقيادة مستقرة ومريحة.