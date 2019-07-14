شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخرهم Face App .. تطبيقات استحوذت على اهتمام المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من متصفحى فيس بوك وانستجرام، فبالتأكيد رأيت العديد من التطبيقات الجديدة التى استحوذت على انتباه المصريين لفترة من الوقت مؤخرا، ومن ثم تختفى لتظهر تطبيقات أخرى تسيطرعلى الانتباه، وفيما يلى نستعرض ابرز تلك التطبيقات:

دابسماش dubsmash

ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات قصير قد لا تتعدى الـ6 ثوانى تحتوى على "افيهات" الأفلام أو الأغانى الشهيرة الأصلية التى يقلدها المستخدمون، حيث استطاع التطبيق أن يحقق نجاحاً عالمياً وأن يستولى على اهتمام المصرين لفترات طويلة، لتنشر صفحات خاصة لنشر الفيديوهات، فيما تخصصت صفحات أخرى من أجل ترويج الفيديوهات التى ينشرها المستخدمون.





بريزما:

يعد تطبيق بريزما من التطبيقات المتخصصة فى تحويل الصور إلى صور كارتون، مما جعله يتصدر لفترة على مواقع التواصل الاجتماعى سواء كان فى المنشورات العادية أو فى الصور الشخصية للمستخدمين على فيس بوك وانستجرام.

Tik Tokتيك توك:

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يشبه تطبيق تيك توك إلى حد كبير تطبيق دابسماش من حيث الفكرة، ولكن تيك توك قد نال اهتمام كبير جداً من قبل المستخدمين فى مصر، نظراً لتقديمه الأغانى المتنوعة بأكثر من شكل بالإضافة إلى توفير التعديلات أثناء تسجيل الفيديو، ونال العيدى شهرة واسعة بسبب هذا التطبيق الجديد حيث أصبح لديم الألاف من المتابعين والمعجبين بسبب الفيديوهات المتعلقة بتيك توك.





فلاتر سناب شات:

منذ عدة أسابيع انتشرت الفلاتر الجديدة الخاصة بسناب شات والتى تحول المستخدمين إلى أطفال، فضلاً عن الفلتر الذى يحول شكل الرجل إلى نسخة مؤنثة، والأنثى إلى الشكل الذى ستكون عليه إن كانت رجل.

Face App فيس آب:

رأينا جميعاً فى اليومين الماضين انتشار صور للأشخاص وهم يبدون فى حال أكبر سناً وتظهر عليهم علامات الشيخوخة، وهذا كان بفضل التطبيق الجديد Face app الذى كان الأخير فى قطار التطبيقات التى استحوذت على اهتمام الجماهير، ليحقق شهرة واسعة وانتشار كبير فى غصون يومين فقط.