شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه صفائح تكتونية.. أعرف علاقتها بالزلازل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من المصطلحات التى تواجهنا ولا نعرف معناها البسيط، ولعل من بين ذلك "الصفائح التكتونية" التى نسمع عنها دائما عند حدوث زلزال.

ماهي الصفائح التكنونية؟ تتكون هذه الصفائح من قشرة الأرض والجزء العلوي من الوشاح، حيث يوجد أسفل الكرة الأرضية، الحزام الناقل الحاراللزج من الصخور التى تركب عليها الصفائح التكتونية.

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الصفائح التكتونية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحدث الزلازل عادة عند حدود الصفائح التكتونية، حيث تنخفض إحدى الصفيحات أسفل الأخرى أو تتجه نحو الأعلى، أو تتراكم حواف الألواح بجانب بعضها البعض.

ونادراً ما تحدث الزلازل في منتصف الصفائح، ولكنها يمكن أن تحدث عندما تنشط الصخور أسفل السطح، وهذه المناطق ضعيفة نسبيًا مقارنة بالصفيحة المحيطة، ويمكن أن تنزلق بسهولة وتسبب زلزالًا.