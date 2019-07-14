تكنولوجيا: شاومي تطرح الإصدار التجريبي من MIUI 10 لنظام Android Q

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد قيام شاومي بتجربة الإصدار التجريبي من واجهة مستخدم MIUI 10 الخاصة بها على نظام Android Q، تستعد الشركة حاليًا لإطلاق الإصدار التجريبي الكامل لمستخدمي Mi 9 في الصين.

ومن المفترض أن يري كل من قاموا بالتسجيل في الإصدار التجريبي تحديث نظام OTA، وإذا لم يكن كذلك، فسيتعين عليهم تحديثه يدويًا بنفسهم.

ولقد نشر Zhang Guoquan، رئيس فريق واجهة MIUI، بعض الصور المأخوذة من أجهزته الشخصية والتي تعرض كيف تعمل واجهة MIUI 10 على أجهزته، وعلى ما يبدو، فإنها تشبه إصدار MIUI 9 إلى حد ما.

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وبشكل عام، سيركز نظام Android Q على الخصوصية من خلال السماح للمستخدمين بتعيين أذونات خاصة بالتطبيقات، حتى وإن كانت التطبيقات التي تعمل في الخلفية. وجدير بالذكر أن هذا مجرد إصدار تجريبي من الواجهة، لذا قد تلاحظ وجود بعض الأخطاء كالعادة.

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