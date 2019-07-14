تكنولوجيا: LG ستواصل تسمية هواتفها المستقبلية تحت العلامة التجارية G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد عبر LetsGoDigital أن شركة LG قد نجحت في الحصول على علامات تجارية لهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها في عام 2020، حيث ستواصل الشركة تسمية هواتفها المستقبلية تحت العلامة التجارية G.

وعلى ما يبدو، فإن هذه الهواتف المستقبلية لن تأتي بنفس نهج LG الحالي، إذ أن خليفة هاتف G10 القادم لن يأتي باسم G11، وبدلًا من ذلك، سيحمل الاسم G20. وبهذا، ستكتمل المجموعة بنفس النهج لتصبح G10 وG20 وG30 وG40.

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كما يبدو أن “العلامات التجارية” الجديدة تفتقر إلى “ThinQ” التي رأينها مع مجموعات LG خلال السنوات الماضية.

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