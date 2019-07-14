تسريبات: ما زال هناك Switch آخر قادم هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة ننتندو اليابانية قد أعلنت في الأيام الماضية عن جهاز Nintendo Switch Lite، النموذج الجديد من جهازها الهجين Switch و المخصص في المقام الأول لمن يُريد جهازاً محمولاً فحسب عن طريق التخلي عن أداتي التحكم القابلتين للفصل و التخلي عن إمكانية توصيل الجهاز بالتلفاز، و سيصدر الجهاز في 20 سبتمبر القادم بسعر 200$.

على الرغم من تقرير CNET الذي ذكر بأنه ليس هناك جهاز Switch آخر هذا العام، فإن “إيميلي روجرز” مُسربة ننتندو الشهيرة أكدت بأن Switch سيحصل على إصدار مُحسن آخر قبل نهاية العام الحالي! و بناءً على ما ذكرته إيميلي، فإن الجهاز سيقوم “باستبدال” النموذج الحالي من الجهاز، و سيصدر بلونين مختلفين على الأقل. أيضاً، تاكاشي موتشيزوكي إعلامي WSJ المعروف لمّح في تغريدة على تويتر إلى قدوم نموذج آخر من الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر المحلل الموثوق Daniel Ahmed هو الآخر أن Switch سيحصل على جهاز جديد هذا العام.

إذن، يبدو أن الصورة لم تكتمل، بعد!