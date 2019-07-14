مُحلل NPD يعتقد أن 2019 قد يشهد أعلى حصة لشركة Nintendo من سوق الأجهزة المنزلية في أمريكا في تاريخها

فاطمة أيت طالب - دبي - عبر تغريدة جديدة، ذكر Mat Piscatella محلل مجموعة NPD لرصد مبيعات السوق الأمريكي بأنه كان يتوقع أن يحصل جهاز Nintendo Switch على أكبر حصة للأجهزة المنزلية في السوق لصالح ننتندو منذ العام 2009 في بادىء الأمر، و الآن بعد إعلان Switch Lite زاد تفاؤله بصورة كبيرة.

“مات” يتوقع الآن أن يُحقق جهاز Switch أعلى حصة لشركة ننتندو من سوق الأجهزة المنزلية منذ أن بدأت المجموعة برصد مبيعات السوق الأمريكي في أواسط تسعينات القرن الماضي! “مات” أكّد لنا أيضاً على تويتر أن جهاز Switch Lite سيتم رصده كجهاز منزلي لأنه يمتلك نفس مكتبة ألعاب الجهاز الأساسي، إلا أن المجموعة لن تفصل في تقاريرها بين المنزلي و المحمول بعد الآن و سيتم ضمهما معاً ضمن “العتاد” في التقارير الشهرية من المجموعة.

هذا بالتأكيد يُفسر التفوق الكبير في مبيعات الأجهزة المنزلية الذي تتوقعه مجموعة NPD على حساب المنافسين Playstation 4 و Xbox One، اللذان دخلا في مرحلة التراجع على صعيد المبيعات و انتظار صدور خليفة كل منهما في الأسواق العام القادم 2020.