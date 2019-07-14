تكنولوجيا: تعرف على مهام المسبار الفضائى الهندى "تشاندرايان 2"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهند لإطلاق مسبار فضائى جديد ذو تكلفة منخفضة، وبهذا تصبح رابع دولة تدخل سباق الوصول للقمر، وسيدور المسبار والذى يسمى "تشاندرايان 2" حول القمر لتوفيرمعلومات عن سطحه، وستستخدم الهند لإرسال المسبارأقوى قاذفة صواريخ. وحسب موقع "سبيس"، قالت منظمة البحوث الفضائية الهندية، إن المسبار سيقوم بجمع معلومات عن التضاريس القمرية والمعادن الموجودة بداخله، كما سيدرس المحيط الخارجى للقمر والجليد المائى". بجانب ذلك سيكون للقمر مهام متعددة متعلقة بالأدوات المزود بها، وإليك هذه المهام: 1- ستقوم كاميرا "terrain mapping" بتعيين خريطة سطح القمروهى كاميرا ثلاثية الأبعاد. Advertisements 2- المسبار مزود بجهاز اسمه "c1xs" يلتقط الاشعة السينية، والذى سيتم من خلال التعرف على المعادن الموجودة داخل سطح القمر. 3- سيراقب المسبارالأشعة الشمسية، ويستكشف الغلاف الجوى من خلال جهاز يسمى CHACE. 4- مزود برادار يسمى "SAR" المخصص لرسم موجات الراديو على سطح القمر. 5- كاميرا مدارية ذات دقة عالية لفحص السطح وتحديد موقع الهبوط.

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