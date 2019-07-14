شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا تنشئ هيئة تابعة للقوات الجوية لحماية الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون أثناء حديثه مع العسكريين أنه يخطط لإنشاء قيادة فضائية تكون جزء من القوات الجوية لفرنسا، بحيث تكون مسئولة عن الدفاع عن الأقمار الصناعية للبلاد.

وحسب موقع The verge الأمريكى، قال ماكرون للعسكريين خلال تصريحاته أن القيادة سيتم إنشاؤها رسمياً فى سبتمبر المقبل، ولهذا سيتم تسمية القوات الجوية بالقوات الجوية والفضائية بعد إنشاء القاعدة الجديدة.

ومن المقرر أن تحل القيادة الجديدة محل القيادة الفضائية المشتركة الحالية لفرنسا والتى هى بالفعل مسئولة عن الأمور الفضائية الحالية لفرنسا، والمسئولة عن التنسيق مع جيوش الدول الأوروبية الأخرى.

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ووفقاً لمجلة Breaking Defense، تخطط فرنسا لإنفاق 4.6 مليار دولار من الآن وحتى عام 2025، فى حين أنها أطلقت القمر الصناعى CS0-1 للحصول على المزيد من الاستطلاعات.

وكانت بعض البلدان فى السنوات الأخيرة بدأت باعتبار الفضاء "مجال" متميز للحرب سواء تم استخدامه كموقع متميز أو كمفهوم من الممكن أن تحدث فيه الحرب، وهذا على الأرض أو البحر أو الجو أو الفضاء أو ضمن الأنظمة الرقمية.

وتشبه القيادة الفرنسية الجديدة قيادة الولايات المتحدة للفضاء، والتى هى جزء من الجيش الأمريكى والتى تأسست فى عام 1985 للحصول على الأصول المدارية للبلاد وتنسيقها، حيث تم حل هذه القيادة ودمجها فى القيادة الاستراتيجية الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر، ولكن فى العام الماضى طالب دونالد ترامب وزارة الدفاع بإنشاء قيادة فضائية جديدة لتكون مقدمة لفرع مكتمل من الجيش.