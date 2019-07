شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: آلات تصويت الانتخابات الأمريكية تستخدم برمجيات ضعيفة وقديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، أشارت عدد من الولايات مثل ولاية بنسلفانيا إلى أنها ستعمل على ترقية آلات التصويت لديها لتهدئة المخاوف الأمنية، إلا أن تقرير جديد صادر عن وكالة أسوشيتد برس كشف قيام المقاطعات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة بشراء معدات جديدة، حيث كانت العديد من الأجهزة الموجودة تعمل على تشغيل برامج قديمة وعرضة للهاكرز.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن أساس المشكلة تقوم على نظام التشغيل الذى تعمل عليه الأجهزة، وهو نظام التشغيل Windows 7، حيث كانت مايكروسوفت قد أطلقت نظام التشغيل بين عامى 2009 و2014، ومنذ ذلك الوقت تم ترقيته إلى ويندوز 10، وقد قامت الشركة بتقليص دعمها لنظام التشغيل ويندوز 7، وسينهى رسميا الدعم لذلك فى يناير المقبل.

وفى تحليل لآلات التصويت فى جميع الولايات الخمسين، تقول أسوشيتد برس إنها "وجدت ولايات متعددة متأثرة بنهاية دعم Windows 7، بما فى ذلك بنسلفانيا ووسكونسن وفلوريدا وأيوا وإنديانا وأريزونا ونورث كارولينا." أما بعض الولايات الأخرى، مثل جورجيا وميشيغان، تفكر فى أنظمة جديدة تستخدم Windows 7 أيضا.

علاوة على ذلك، تقول وكالة أسوشيتد برس أن اثنين من أكبر موردى معدات الانتخابات الثلاثة - Election Systems and Software LLC، وHart InterCivic Inc - يزودان الولايات بأجهزة تعمل ببرامج قديمة: سيصل نظام التشغيل Hart InterCivic إلى نهاية دعمه الرئيسى فى 13 أكتوبر 2020، أما شركة Election Systems and Software تقول إنها ستقدم نظامًا جديدًا يعمل على Windows 10، لكن غير الواضح ما إذا كان سيتم مسحه للاستخدام وتوزيعه على المقاطعات قبل انتخابات 2020 فى نوفمبر.

Advertisements

وتقول وكالة أسوشيتد برس أن البائع الثالث، دومينيون فوتينج سيستمز إنك، لا يتأثر بهذه المشكلة، لكنه يشير إلى أن لديها أنظمة "اشترتها من شركات لم تعد موجودة وقد تعمل على أنظمة تشغيل أقدم".

مع بدء الاستعداد لانتخابات عام 2020 في امريكا وتقديم الطلبات للأنظمة الجديدة، أشار مسؤولو الولاية فى بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا إلى أنهم تحدثوا مع البائعين حول البرامج الموجودة على الأجهزة.

كما - كشفت شركة Election Systems and Software عن تثبيت برامج الوصول عن بُعد التى يحتمل أن تكون معرضة للخطر على أجهزتها، فى حين انتهك الروس أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمورد آخر، وهم VR Systems، وتمكّنوا من اقتحام قواعد بيانات التصويت الخاصة بشركتين فى مقاطعة فلوريدا قبل انتخابات عام 2016.

وتعد الأجهزة الفردية معرضة بشكل سيئ للمتسللين، ولكن الطبيعة اللامركزية للبنية التحتية للانتخابات فى الولايات المتحدة تعنى أنه من الصعب تغيير الأصوات بشكل جماعى ولكن، مع إجراء انتخابات متقاربة، يمكن للوكلاء الأجانب أن يعبثوا بنتائج الانتخابات، أو على الأقل يقوضون الثقة فى النتائج النهائية.

وقالت شركة مايكروسوفت أنها ستصدر تحديثات أمان مجانية لنظام التشغيل Windows 7 حتى 2023، لكن بينما تستطيع الشركة الاستمرار فى إصدار تصحيحات خاصة بأنظمتها، سيحتاج ملاك النظام إلى تثبيتها فعليًا.