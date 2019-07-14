شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع خدمة تحديد المواقع المعتمدة على القمر الصناعى الأوروبى جاليليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت خدمة تحديد المواقع عبر القمر الصناعى الأوروبى "جاليليو"، إذ كان يظهر للمستخدمين رسالة جاء فيها أن "خدمة تحديد المواقع غير متوفرة حاليًا"، بحسب ما ورد على موقع "سلاش دوت".

يذكرأن القمرالصناعى جاليليوالمختص بنظام الملاحة والذى تم تشغيله لأول مرة عام 2015، يعتبرهوالنظام البديل للاتحاد الأوروبى بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لتوفير نظام تحديد مواقع عالى الدقة، حتى لا يكون الاعتماد بشكل كامل على نظام جلوناس الروسى أوGPS الأمريكى.

Advertisements



كما أن النظام لا يزال قيد الإنشاء، ومن المحتمل أن عدد قليل من المستخدمين هم الذين سيتأثرون بانقطاع خدمته، لكن المشكلة تكمن فى فقدان خدمة تحديد الموقع والتوقيت المحلى من GNSS وهى أجهزة الاستقبال التى يعتمد عليها جاليليو.

فيما يعد GNSS مختصر للمنظومة العالمية لتحديد المواقع التى تتشكل من نظام جاليليو الأوروبى ونظام GPS الأمريكى و جلوناس الروسى.

وسيتكون نظام جاليليو من 30 قمر صناعى، مقسم لـ27 قمر عامل و3 احتياطى، وستكون خدمته مجانية، ومزود بخدمة "حياة آمنة" وهى عبارة عن إنذارات للمستخدم فى حالة حدوث مشكلة بالنظام، بجانب الخدمات التجارية وخدمات الإنقاذ.