Avengers و مقاطع جديدة من اللعبة المنتظرة في Comic con القادم

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Avengers بالتأكيد انت تعرف شخصيات الأبطال الخارقين الشهيرة من عالم مارفل السينمائي. المنتقمون اقوى خطوط الدفاع عن كوكب الأرض و الذي قد عشت معهم لمدة 3000 ساعة في العالم السينمائي لشركة مارفل الـMCU. و بالطبع فقد انتهى الأمر بشكل شبه جزئي من فيلم Avengers Endgame. لكن الآن شركة مارفل قررت اصدار لعبة جديدة بالتعاون مع Square Enix الشهيرة في مجال الألعاب. عن شخصيات المنتقمين الشهيرة. و قصة جديدة لمهمة جديدة للمنتقمين

ماذا تحتاج ان تعرف عن لعبة Avengers

Square Enix اعلنت عن اللعبة لمنصات عديدة منهم XBox

اللعبة بنظام لاعب فردي Single Player و لعب متعدد Multi player

الإطلاق في مايو 2020

يمكنك طلب اللعبة مسبقاً بسعر 60$ من امازون من هنا

التفاصيل

منذ اسابيع قليلة ماضية اعلنت شركة Square Enix عن لعبة المنتقمين الجديدة. للعديد من المنصات. و التي من المخطط اطلاقها في مايو 2020. و يتضمن العديد من ابطال المنتقمين. و الأمر الذي يزيد من هذه الأمور تشويقاً هو اصدار Gameplay او جزء من اللعبة لتستطيع مشاهدته قريباً ضمن فعاليات مؤتمر Comic Con المنعقد في وقت قريب. كل محبي عالم مارفل ينتظرون هذه اللعبة بعد سلسلة الأفلام التي استمرت لمدة 3000 ساعة على مدار 10 سنوات او اكثر. فاللعبة بالنسبة لهم حدث مهم جداً

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قصة لعبة Avengers

تحكي القصة عن احداث مأساوية في مدينة سان فرانسيسكو و اصبحت المدينة بعد هذه الأحداث في دمار. كانت كل المدينة عبارة عن تراب و بقايا مدينة متدمرة. فبعد هذه الأحداث تم حل جماعة المنتقمون. و لكن بعد 5 اعوام هناك شر اقوى و اصعب يهدد كوكب الأرض و يشكل خطراً كبيراً على الأرض. لذلك يجب عليك ان تقوم بتجميع الفريق من جديد. و تتحد مع اعضاء فريق Avengers من جديد لحماية كوكب الأرض و ابعاد الخطر الذي يهدد الكوكب.

الـTrailer

المحبط في الأمر

هل هناك امر محبط في اللعبة من ناحية القصة؟. لا لا يوجد شئ محبط. هل اللعبة مشوقة للغاية؟. نعمل هذه اللعبة منتظرة من قبل متابعي عالم مارفل السينمائي حول العالم. لكن ما المشكلة؟. مشكلة متابعي عالم مارفل السينمائي في هذه اللعبة هي اصوات الأبطال المستخدمة. حيث كان المعجبين -و انا منهم- يأملون بسماع اصوات الـAvengers الأصلية من الأفلام. و هذا ما لم يحدث. لأن الشركة اعتمدت على اصوات آخرى في تأدية اصوات الأبطال و لم تعتمد على الممثلين الذين ادوا ادوار الشخصيات في سلسلة الأفلام. لكن لا مشاكل اخرى او اي احباطات اخرى. فاللعبة يمكن ان تعتبرها من الألعاب المنتظرة ايضاً. خاصة ان Square Enix لها تاريخ طويل من الألعاب المميزة.

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