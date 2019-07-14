كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استأنفت شركة جوجل إطلاق الإصدار التجريبي الخامس من Android Q والذي تم إيقافه بعد وقت قصير من إصداره الأول عقب مشكلات ظهرت في عمليات التثبيت.
ويعتبر السبب الجذري للمشكلة غير معروف حتى الآن، إذ أن جوجل لا تزال تحقق في هذه المشكلة. ومع ذلك، فقد استأنفت الشركة طرح التحديثات الهوائية OTA لأنها تعيد نسبة مئوية قليلة من الأجهزة مرة أخرى إلى الإصدار التجريبي الرابع بعد فشلها في تثبيت الإصدار التجريبي الخامس.
وإذا كنت قد واجهت هذه المشكلة على هاتفك الـ Pixel، فقد قام مطوري جوجل بنشر خطوات تفصيلية للمساعدة في الإبلاغ عن الأخطاء ليسهل عليهم الوصول إلى المشكلة. يمكنك التوجه إلى هذا الرابط للحصول على التعليمات.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تستأنف إطلاق الإصدار التجريبي الخامس من Android Q لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.