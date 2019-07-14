تكنولوجيا: جوجل تستأنف إطلاق الإصدار التجريبي الخامس من Android Q

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استأنفت شركة جوجل إطلاق الإصدار التجريبي الخامس من Android Q والذي تم إيقافه بعد وقت قصير من إصداره الأول عقب مشكلات ظهرت في عمليات التثبيت.

ويعتبر السبب الجذري للمشكلة غير معروف حتى الآن، إذ أن جوجل لا تزال تحقق في هذه المشكلة. ومع ذلك، فقد استأنفت الشركة طرح التحديثات الهوائية OTA لأنها تعيد نسبة مئوية قليلة من الأجهزة مرة أخرى إلى الإصدار التجريبي الرابع بعد فشلها في تثبيت الإصدار التجريبي الخامس.

وإذا كنت قد واجهت هذه المشكلة على هاتفك الـ Pixel، فقد قام مطوري جوجل بنشر خطوات تفصيلية للمساعدة في الإبلاغ عن الأخطاء ليسهل عليهم الوصول إلى المشكلة. يمكنك التوجه إلى هذا الرابط للحصول على التعليمات.

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