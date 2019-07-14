إشاعة: إيقاف إمكانية نشر الألعاب على متجر Vita الرقمي مطلع 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من الفشل الذريع لجهاز Playstation Vita في الأسواق، إلا أن هناك مجموعة من المطورين الصغار ظلّت مخلصة لهذه المنصة، هذا بالإضافة إلى بعض الشركات اليابانية الصغيرة التي واصلت النشر على الجهاز.

أحد المطورين يعمل على لعبة للجهاز بعد الحصول على تمويل عن طريق كيكستارتر تحت عنوان Sense: A Cyberpunk Ghost Story و هي لعبة مستلهمة من عناوين مثل Clock Tower و Fatal Frame، هذا المطوّر أكّد أنّ سوني في الطريق لإيقاف إمكانية نشر الألعاب على متجر الجهاز الرقمي مطلع العام القادم 2020.

و يُذكر بأن شركة سوني للتسلية التفاعلية كانت قد أوقفت إنتاج الجهاز عالمياً في وقتٍ سابق.