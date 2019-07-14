فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من الفشل الذريع لجهاز Playstation Vita في الأسواق، إلا أن هناك مجموعة من المطورين الصغار ظلّت مخلصة لهذه المنصة، هذا بالإضافة إلى بعض الشركات اليابانية الصغيرة التي واصلت النشر على الجهاز.
أحد المطورين يعمل على لعبة للجهاز بعد الحصول على تمويل عن طريق كيكستارتر تحت عنوان Sense: A Cyberpunk Ghost Story و هي لعبة مستلهمة من عناوين مثل Clock Tower و Fatal Frame، هذا المطوّر أكّد أنّ سوني في الطريق لإيقاف إمكانية نشر الألعاب على متجر الجهاز الرقمي مطلع العام القادم 2020.
و يُذكر بأن شركة سوني للتسلية التفاعلية كانت قد أوقفت إنتاج الجهاز عالمياً في وقتٍ سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر إشاعة: إيقاف إمكانية نشر الألعاب على متجر Vita الرقمي مطلع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.