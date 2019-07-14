Dr. Mario World تُحقق افتتاحية جيدة على الأجهزة الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب أحدث بيانات Sensor Tower، فإن لعبة الألغاز على الأجهزة الذكية Dr. Mario World تُحقق افتتاحية جيدة خلال 72 من إطلاقها، إذ تم التقدير بأن اللعبة قد تم تحميلها أكثر من 2 مليون مرة، و أنفق عليها اللاعبون أكثر من 100 ألف دولار، و هي أرقام جيدة للعبة من هذا النوع.
و بالطبع، فإن هذا لا يُقارن مع ما حققته لعبة مثل Fire Emblem Heroes، و التي حصدت 11.6 مليون دولار خلال نفس الفترة الزمنية، أو Super Mario Run، التي حققت 6.5 مليون دولار. و في الوقت الحالي، فإن التطبيق يتصدر التطبيقات المجانية على متجر iOS الياباني، و يحتل المركز السادس على المتجر الأمريكي.
و يُذكر بأن شركة Nintendo تعمل على لعبة Mario Kart Tour للهواتف الذكية.
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