Microsoft تفتتح متجراً فخماً في لندن

فاطمة أيت طالب - دبي - افتتحت شركة مايكروسوفت الأمريكية متجراً فخماً في عاصمة الضباب الإنجليزية لندن، و بينما تمتلك مايكروسوفت أكثر من 80 متجراً حول العالم، إلا أن متجرها في لندن هو من الأكثر رقيّاً. يتكون المتجر من ثلاثة طوابق، و تُعرض في المتجر أجهزة عديدة من مايكروسوفت مثل أجهزة Surface، كما يحتوي على صالة استراحة مخصصة للإكس بوكس.

خلال الأيام الأولى من الافتتاح تقدم مايكروسوفت استعراضاً خاصاً بالإكس بوكس يسمح بتجربة ألعاب مثل Battletoads و Forza Motorsport 7 من خلال سيارة McLaren حقيقية قد تكون أداة التحكم الأغلى في العالم.