ارتفاع أسهم شركة Nintendo بعد الإعلان عن جهاز Switch Lite و المحللون يتوقعون النجاح

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ من Financial Times إلى أن أسهم شركة ننتندو اليابانية قد ارتفعت بنسبة 4.5% بعد أن أعلنت عن Switch Lite، النسخة المحمولة من جهازها الهجين Switch، الذي تمكن من بيع نحو 35 مليون جهاز في الأسواق العالمية خلال عامين من إصداره في الأسواق، و وصلت بذلك أسهم الشركة إلى أعلى معدلاتها منذ تسعة أشهر.

التقرير أكّد أن المستثمرين سعداء بهذا القرار لأنه سيساهم في توسيع قاعدة مُلاك المنصة و إطالة دورة حياتها لسنوات عديدة قادمة و هو الأمر الذي أكده المحلل Serkan Toto من شركة Kantan Games في اليابان. مُحلل Jefferies كان له وجهة نظر مشابهة أيضاً:

هذا الجهاز سيكون ضربة تجارية كبيرة. ليس لدينا شك أن هذا الجهاز سيزيط الطلب ليس فقط على العتاد و إنما أيضاً على الإصدارات الرئيسية من الألعاب.

Switch Lite يصدر في 20 سبتمبر مقابل 199$.