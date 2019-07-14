فاطمة أيت طالب - دبي - أشارَ تقريرٌ جديدٌ من Financial Times إلى أن أسهم شركة ننتندو اليابانية قد ارتفعت بنسبة 4.5% بعد أن أعلنت عن Switch Lite، النسخة المحمولة من جهازها الهجين Switch، الذي تمكن من بيع نحو 35 مليون جهاز في الأسواق العالمية خلال عامين من إصداره في الأسواق، و وصلت بذلك أسهم الشركة إلى أعلى معدلاتها منذ تسعة أشهر.
التقرير أكّد أن المستثمرين سعداء بهذا القرار لأنه سيساهم في توسيع قاعدة مُلاك المنصة و إطالة دورة حياتها لسنوات عديدة قادمة و هو الأمر الذي أكده المحلل Serkan Toto من شركة Kantan Games في اليابان. مُحلل Jefferies كان له وجهة نظر مشابهة أيضاً:
هذا الجهاز سيكون ضربة تجارية كبيرة. ليس لدينا شك أن هذا الجهاز سيزيط الطلب ليس فقط على العتاد و إنما أيضاً على الإصدارات الرئيسية من الألعاب.
Switch Lite يصدر في 20 سبتمبر مقابل 199$.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسهم شركة Nintendo بعد الإعلان عن جهاز Switch Lite و المحللون يتوقعون النجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.