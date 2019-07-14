شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام التكنولوجيا لوقت طويل يسبب الشيخوخة.. دراسة تحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت التكنولوجيا من أساسيات حياتنا اليومية، التكنولوجيا دخلت في كل مناحي الحياة ونعتمد عليها بشكل أساسى، بدءًا من العمل إلى التنقل والتسوق وحتى الترفيه، وبسبب طول الفترة التى نستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة يكون لهذا أثار كبيرة على الصحة، وقد كشفت دراسة أجريت فى جامعة هيوستن الأمريكية بعنوان "Ophthalmic & physiological optics" تتحدث عن تأثير التكنولوجيا.

التكنولوجيا تسبب الشيخوخة المبكرة:



ينبعث من تقنيات التكنولوجيا ضوء يسمى "الضوء الأزرق"، وهو خطر جدًا، حيث أن هذا ضوء يصل وينتشر إلى طبقات الجلد ويسبب "الشيخوخة المبكرة"، والتى ينتج عنها شحوب وتجاعيد وتدمير للحمض النووى.

كيف ينتشر الضوء الأزرق على جلدك؟

يقوم الضوء الأزرق عند انبعاثه بالهجوم على "حاجز الحماية الطبيعى" الموجود على الجلد، ويدمر ألياف النسيج الضام الذى يحتوى على "الكولاجين"، وهى المادة المسؤولة عن الحفاظ على الجلد مشدود، لكن بعد إتلاف النسيج تترهل البشرة وتقل مرونتها ويصاب الجلد بالجفاف.

كما أن النظر لشاشات الأجهزة التكنولوجية لوقت طويل يسبب تقوس للرقبة ويؤدي لترهل الجزء العلوى منها، بما يسمى "الرقبة التقنية".

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الأضرار الأخرى للضوء الأزرق:



وقد بينت الدراسة أيضًا أن هناك مخاطر أخرى لهذا الضوء الأزرق، منها:

- يسبب الأرق، خاصةً عند استخدام الهاتف قبل النوم بفترة قصيرة.

- التأثير على العين وضعف النظر وزيادة التجاعيد تحت العين.