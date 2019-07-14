حقيقة تطبيق"faceapp".. تم تصميمه عام 2017 ومنتشر في 154 دولة.. الشباب أكثر المستخدمين والبنات خايفين يكبروا..وفيسبوك أكبر المستفيدين

أحمد أبوعقيل

إنتشر خلال اليومين الماضيين تطبيق، faesapp يعمل التطبيق من خلال إدخال صورة قديمة أو التقاط حديثة من تطبيق الكاميرا الداخلي فيه، ويتيح عددًا من الفلاتر، تنتج صورًا على درجة كبيرة من الجودة والواقعية، ومن أبرزها فلتر توقع ملامح الوجه في سن الشيخوخة.

انتشار التريند في مصر دفع العديدمن المشاهير والفنانين إلى استخدمه زي هنيدي و السقا و منىذكي وغيرهم .

متخصيين في مجال الديجيتال ماركيتنج يكشفون حقائق وأرقام حول الخاصه بالابلكيشن.

تطبيق FaceApp للهواتف الذكية بنظامي Android و iOS وكذلك في فيسبوك، ظهر للمرة الأولى في يناير 2017، وبلغ ذروة انتشاره عالميًا في أبريل من نفس العام، وأصبح حينها من أكثر تطبيقات الموبايل انتشارًا، وشغل حيزًا لا بأس به من تغطية كبرى الصحف والقنوات عالميًا، ثم ضعف الترند تدريجيًا، ليستعيد بريقه مرة أخرى في 13 يوليو 2019، خاصة في الشرق الأوسط.

يستخدم التطبيق إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسمى الخلايا العصبية الاصطناعية أو «Artificial Neural Networks». إذا كنت تقرأ هذا المصطلح للمرة الأولى، فأول ما تبادر إلى ذهنك، هو ربط المسمى بالخلايا العصبية البشرية، والأمر في صيغته المبسطة كذلك حرفيًا. استلهم خبراء الذكاء الاصطناعي الفكرة من آلية عمل الخلايا العصبية الحية، كما في الإنسان، والتي تتطور (تتعلم؟) في صورتها المبسطة من خلال التدريب بالأمثلة العملية.

-ينتشر في ١٥٤ دوله أكبرهم روسيا و الولايات المتحدة.

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- عدد مرات تحميل الأبلكيشن أكتر من 50,000,000.

- عدد ratings 563,320 وواخد 4.4 Stars.

- اأخر تحديث للأبلكيشن كان يوم 7 يوليو 2019.

- عدد الداونلودز من أمريكا 3.465M وعدد المستخدمين شهريا 219,450.

- عدد مرات التحميل من روسيا 3.068M اما عن عدد المستخدمين شهريا 271,686.

- نسبة المستخدمين الشباب أكتر من البنات بنسب متفاوتة في كل دوله اما عن الفئه العمريه الأكثر استخداما فهي من ٢٥-٣٤ يليها الفئه من ١٨-٢٤.

- اكتر قناة مستخدمة للوصول للابلكيشن هي ال Search.

- أصدرت شركة Integrated Marketing Foundation تقرير شامل عبارة عن البوم لكل احصائيات التطبيق وًارقام مذهلة .

- لينك الألبوم :

https://bit.ly/2GcvbUD

- فيس بوك من الشركات اكتر ناس بتسفيد من التطبيقات علشان المنتج هو احنا كمستخدمين، بحيث يستخدموا بياناتنا زي رقم التليفون و اهتماماتنا الشخصية الخ في الإعلانات و الاستهداف.