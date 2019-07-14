شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال مخازن أمازون فى مينيسوتا يجهزون للإضراب عن العمل.. اعرف طلباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط مجموعة من العاملين بشركة أمازون للإضراب عن العمل اعتراضا علي الانتهاكات التي تحدث فى مخازن أمازون فى مدينة شاكوبى بولاية "مينيسوتا" الأسبوع المقبل خلال حدث Amazon Prime Day ، وفقا لتقرير "بيزنس انسايدر".

ويريد العمال المضربون أجرا أفضل وظروف عمل أكثر منطقية وفرص أفضل للتقدم فى العمل، ومن جانب آخر يرسل عدد من موظفى أمازون رسائل تشجيعية للعمال المضربين، حيث كتبت "نانسى أوربان" فى رسالتها : "معاملة عمال المخازن هى مصدر عار بالنسبة لى كموظفة فى أمازون".

وأضافت: "ينبغى على جميع موظفى أمازون أن يفتخروا بالعمال المضربون الذين يعبرون عن رأيهم، فالأمر سيء للغاية، حيث تحاول أمازون أن تكون رائدة فى عالم التسوق والتكنولوجيا وابتكار أفضل طرق التوظيفلكن الحقيقة عكس ذلك فالوضع فى المخازن غير إنسانى".

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وقال "جوى سيراكوزا" أحد الموظفين الداعمين لإضراب عمال المخازن: "عندما كنت أعمل مهندسا فى شركة Fulfillment قضيت بضعة أيام فى المستودعات ولم استطيع الاقتراب من تلبية القدرة الإنتاجية التى تطلب منى، حيث يتم زيادة طلبات القدرة الإنتاجية من عمال المخازن بشكل غير مناسب مع قدرات البشر، لذلك أدعم المضربون وأطالب معهم بخفض المعدل الخاص بعملهم وتوفير ظروف عمل أكثر أمانا وراحة".

يستغل عمال مخازن أمازون حدث التسوق السنوى لمتاجر التجزئة الأسبوع المقبل لإلقاء الضوء على مشكلاتهم أمام الجميع، فبالإضافة إلى طلب تقليل تارجت العمل اليومى، يطالب العمال التوقف عن استخدام الوقود الحفرى مثل الفحم فى العمل نظرا لخطره على صحتهم، بحيث تصبح الشركة خالية من الانبعاثات الضارة، ورغم إعلان امازون عن ذلك ببناء مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولكنها لم تضع جدول زمنى لذلك وأضاف العمال فى طلباتهن إلى رغبتهم فى زيادة الرواتب.

وردت أمازون على هذا الإضراب قائلة أنها تقدم بالفعل للعمال ما يطلبونه بأجر يبلغ 15 دولار بحد أدنى ويدفعون ما يصل إلى 20.80 دولارا فى الساعة بالإضافة إلى مزايا مثل الرعاية الصحية والإجازات السنوية والتعليم المدفوع الأجر والتدريب.