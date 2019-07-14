شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر تطبيق face app شبكات التواصل الإجتماعى مؤخرا، حيث يقوم التطبيق بتغير شكل الوجه بعدة تأثيرات مختلفة أشهرها هو "الشكل العجوز"، حيث نشر الكثير من المستخدمين صورهم من التطبيق فى عمر الـ 60.

تطبيق face app

ويعمل التطبيق بتقنية الذكاء الاصطناعى التى تعتمد على الشبكات العصبية فى وجهك لإنشاء صور تبدو واقعية جدًا، وعلى الرغم من أن التطبيق صدر منذ 2017 إلا أن استخدامه فى الوطن العربى انتشر مؤخرا.

مخاطر face app

فى حين أن التركيز موجه على مواكبة التريند واستخدام التطبيق وتأثيراته مثل الشكل العجوز والطفل، لكن الجانب الآخر هناك مخاطر خصوصية كبيرة يتسبب فيها التطبيق، فبحسب تقرير على موقع "إى بى سى" قال إن تطبيق Face app يطلب الكثير من البيانات أكثر مما يحتاجها، مثل الوصول لعمليات الشراء التى تقوم بها من خلال هاتفك وكذلك الصور والوسائط المتعددة والكاميرا أيضًا، بجانب معرفة بيانات من الإنترنت مثل سجلك الخاص، ومعرفة اتصالات شبكتك ومنع إغلاق إشعارات الجهاز أثناء النوم، وهذه بيانات غير مطلوبة بالنسبة لتطبيق يقوم فقط بالتقاط صورك والتعديل عليها.

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جمع بيانات المستخدمين

ووفقًا لهذه السياسة الغريبة، يحصل التطبيق عن الكثير من المعلومات عنك من هاتفك، وأقل استغلال لهذه البيانات هو فى ظهور الإعلانات الكثيرة عند فتح هاتفك، فكيف تظهر تلك الإعلانات عن أشياء تفكر بها؟ بالتأكيد من خلال البيانات المخزنة على التطبيق.



كما وصف موقع "gadgets 360" الهندى التطبيق بأنه تطبيق فيروسى، يستغل بياناتك ويبيعها للمعلنين أو لشركات أخرى وأنت لا تدرى، فيما قال مايكل برادلى وهو أحد الشركاء فى شركة المحاماة الأمريكية أن أى شخص قام باستخدام التطبيق أو قام بوضع صوره على الإنترنت بجانب اسمه وبعض بياناته هو معرض لاستغلال هذه البيانات الرقمية، كما أنه فى حالة بيع تطبيق face app لأى شركة أخرى فسيتم بيع جميع معلوماتك الشخصية معها.

وقال ديفيد إيم، وهو باحث أمن: "كما هو الحال في جميع المجالات، يجب على الناس التفكير فى كيفية استخدام بياناتهم قبل تنزيل تطبيق والموافقة على أى من إعدادات الخصوصية التى تظهر أمامهم".

وعلق فيس بوك على الأمر: "أصبح التعرف على الوجه سريعًا أحد العناصر الرئيسية للهوية الرقمية، وبالتالي يجب على الناس التفكير في حماية صورهم وحماية بياناتهم الشخصية بدرجة كبيرة، فالأثنين بنفس الدرجة من الأهمية والخصوصية وقابلين للاستغلال بطرق متعددة".