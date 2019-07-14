شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يستنكر فرض غرامة قدرها 5 مليارات دولار فقط على انتهاكات فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر تقرير حديث بمجلة "بيزنس انسايدر" الأمريكية، قرار لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بالوصول إلى تسوية مع شركة فيس بوك مقابل دفع غرامة مادية قيمتها 5 مليار دولار فقط.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد أنهت قرارها بشأن التسوية مع "مارك زوكربيرج" بغرامة مادية قدرها 5 مليون دولار فقط، وهى قيمة لا تساوى شيئا بالنسبة لحجم ثروة "زوكربيرج" والانتهاكات التى قام بها، وذلك وفقا لتقرير موقع "بيزنس انسايدر".

وأشار تقرير الموقع البريطانى إلى أن هذه الغرامة تشعر "زوكربيرج" أنه قادر على انتهاك جميع الحقوق دون عقاب يساوى مقدار هذه الانتهاكات، خاصة وأن مؤسس موقع "فيس بوك" أطاح بكل حدود الخصوصية التى تعهد من قبل الحفاظ عليها، حيث جمع بيانات المستخدمين وقدمها بمقابل مادى إلى من يرغبون اللعب بها لأغراضهم الشخصية والسياسية.

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وكان من المنتظر بعد تحقيق الـ FTC الأخير وبعد الانتهاكات الكبيرة التى قام بها "مارك" ومن أشهرها فضيحة Cambridge Analytica أن يتم تقييد بعض أنشطة فيس بوك والعمل على حماية خصوصية المستخدمين، إلا أنها لم تفعل ذلك.

وعلى الرغم من العديد من الشكاوى المقدمة ضد مؤسس شبكة التواصل "فيس بوك" لم تتخذ لجنة التجارة الفيدرالية أى إجراءات ضد "مارك زوكربيرج"، حيث أن قيمة الغرامة هى لا تؤثر عليه فى شئ بل تجعله يستمر فى انتهاكاته دون ردع يحمى المستخدمين من أفعاله.