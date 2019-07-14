Google pixel 4 يظهر للعلن من جديد في ايدي بعض الناس

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Google pixel 4 صار وشيكاً للغاية. تسريبات و اخبار متتابعة تخبرنا بأن هذا الهاتف اصبح قريباً جداً مننا و سنراه قريباً على الملأ. حيث ان الهاتف ظهر من جديد في ايدي شخص ما في المواصلات العاملة. تظهر الصورة تبين تأكيد شكل الهاتف الذي قامت Google بنشره على موقع twitter. حيث ان الصور تظهر شكل الكاميرات بالخلف التي هي بداخل مربع خاص بها. حيث يظهر الهاتف بكاميرتين خلفيتين و الفلاش و حساس خاص يبدو ان Google تعده لشئ ما للكاميرا. فما هو؟ لا اخبار بعد

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صور Google pixel 4 المسربة

تغريدة Google عن Google pixel 4

مواصفات الهاتف المتوقعة

المواصفات المتوقعى للهاتف هي مواصفات بديهية بعض الشئ. حيث ان الهاتف بالتأكيد سيأتي بمعالج هاتف رائد كمعالج Qualcomm snapdragon 855. ولا يتوقع غيره في الأساس. بالتأكيد لن تستعمل Google ذاكرة وصول عشوائي اقل من 4GB من السعة. حيث ان Pixel 3 كان بهذه السعة. كاميرتان خلفيتان. يتوقع ان اتكون احداهما كاميرا للتقريب البصري بدقة 16MP. اما عن البطاريات فأتمنى ان تدرك Google كيف ان البطاريات اقل من 3500mah ليست جيدة لعام 2019. فنتمنى ان نرى بطارية 4000mah حتى ان كانت في النسخة الأعلى

ميعاد الإصدار

لا احد يعلم الميعاد النهائي للإصدار بعد. نستطيع تأكيد فقط ان الهاتف سيصدر قريباً. بداية من ظهوره عن طريق حساب شركة Google على twitter. و من ثم ظهور اشخاص يحملون هذا الهاتف بألوان مختلفة و بنفس التصميم لمرة. و من ثم ظهور الهاتف بإسمه الرمزي ضمن تفكيك Google Camera. و الآن ظهوره من جديد في ايدي احد الأشخاص في المواصلات العامة. ينقص Pixel 4 ان يبدأ الناس ببيعه في السوق السوداء كما حدث مع Pixel 3 العام الماضي. فهل سيحدث ذلك اصلا ؟. نحن في انتظار اي تسريبات و اخبار اخرى عن الهاتف. فإن حدثت سنعرف.

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