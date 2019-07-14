تكنولوجيا: حافظة Xperia 20 تؤكد على تصميم مميز بإطارات كبيرة في الجزء العلوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات مصورة تعود لحافظة هاتف سوني القادم Xperia 20 عن تصميم الهاتف الذي يأتي بإطارات واضحة وكبيرة في الجزء العلوي من الشاشة.

هاتف Xperia 20 هو أحد إصدارات سوني المرتقب الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، والتي شغلت بالفعل الكثير من التسريبات، ومن جديد رصدت أحدث التسريبات المصورة لحافظة الهاتف.

لا يختلف تصميم هاتف Xperia 20 عن الإصدار السابق من سوني Xperia 10، إلا أن هاتف Xperia 20 يأتي بتغيير بسيط في زر التشغيل ومستشعر البصمة حيث تقدم سوني زر واحد في الإصدار الجديد يدعم تشغيل الهاتف وإستشعار البصمة.

أيضاً في الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الشركات المصنعة للهاتف لإطلاق إصدارات متوسطة مميزة بإطارات نحيفة في الشاشة، إلا أن سوني تبقى مع التصميم المميز بإطارات واضحة في هاتف Xperia 20.

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ولقد أشارت التسريبات حتى الآن إلى أن هاتف Xperia 20 سيأتي بشاشة مميزة بحجم 6 إنش مع ابعاد 21:9 ودقة عرض 1080 بيكسل، بينما يضم الهاتف كاميرة مزدوجة في الجهة الخلفية، يشار إلى أنها تضم اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، على أن تأتي الكاميرة الثانية بعدسات مميزة بزوايا عرض واسعة أو عدسات telephoto.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بمدخل 3.5مم للسماعات، كما تشير التسريبات إلى أن سوني تدعم هاتف Xperia 20 برقاقة معالج Snapdragon 710، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، أو 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

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