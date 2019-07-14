كاسبرسكي تدرب رواد الفضاء الروس على الأمن الإلكتروني

أعلنت كاسبرسكي عن إبرام شراكة مع مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء، الواقع في منطقة ستار سيتي الروسية، والذي يجري فيه إعداد رواد الفضاء من جميع أنحاء العالم للذهاب إلى الفضاء. ومن المقرّر أن تقدّم الشركة في إطار هذا التعاون تدريباً خاصاً لرواد الفضاء الروس، فضلاً عن المختصين بتقنية المعلومات في المركز، لتثقيفهم بشأن المشهد الحالي للأمن الإلكتروني.

ويتواصل استكشاف الفضاء وتطويره مع تواصل التقدّم المُحرز في المجال التقني، ما يحتّم تأمين الحماية للمشهد التقني من أجل ضمان الحماية للتقدّم الحاصل في قطاع الفضاء، فإذا كان الهجوم الإلكتروني على مجالات الحياة اليومية الاعتيادية مُكلفًا ويؤدي إلى عواقب وخيمة، فقد تكون التهديدات المماثلة أكثر تدميراً إذا استهدفت قطاع الفضاء. وتنظم كاسبرسكي دورات تدريبية خاصة في مجال الأمن الإلكتروني، يعمل خلالها خبراء أمن عالميون في فريق البحث والتحليل العالمي التابع للشركة بتعريف رواد الفضاء الحاليين والمستقبليين، بجانب المهنيين العاملين في هذا المجال، بأساسيات الأمن الإلكتروني. ويتعرف المتدربون على مجموعة واسعة من الموضوعات، تضمّ الأنواع المختلفة من التهديدات الإلكترونية المحدقة بقطاع الفضاء، وتعرّف بما يستهدفه مجرمو الإنترنت، فضلاً عن الأساليب المتنوعة التي يتبعونها في شنّ هجماتهم الإلكترونية.

ويتبع مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء وكالة الفضاء الروسية الفدرالية ويقع في منطقة ستار سيتي القريبة من العاصمة موسكو ويُعدّ مرفقاً دولياً لتدريب رواد الفضاء من أنحاء العالم بالتعاون مع وكالات الفضاء من مختلف البلدان، مثل وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء اليابانية وغيرها. ويستكمل رواد الفضاء تدريباتهم في هذا المركز مجتازين أهم الاختبارات التي تتمّ قبل توجّههم إلى الفضاء.

وبهذه المناسبة، أعرب يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، عن فخره بتقديم الدعم لهذا “المركز الوطني المهم الذي تأسس مع بداية عصر استكشاف الفضاء، وأصبح يدرّب الآن رواد الفضاء من جميع أنحاء العالم”، معتبراً أن من المثير للاهتمام “أن نشارك مشاركة فعالة في تدوير عجلات التقدّم العلمي الإنساني”، وقال: “زرت مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في العام 2012 ضمن جولة تعريفية بالاختبارات الفريدة التي أجراها رواد الفضاء هناك ضمن استعداداتهم للسفر إلى الفضاء، ولمست كم هي منشأة غير عادية وكم تتمتع بالحيوية في مجال استكشاف البشر للفضاء”.

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ويدعَم مركز يوري غاغارين استكشاف البشر للفضاء منذ 60 عاماً تقريباً، وكان في طليعة أول رحلة مأهولة تنطلق إلى الفضاء في العالم، وقد أشرف منذئذ على عديد الإنجازات الأخرى في هذا المجال، مثل أول رحلة تقلّ امرأة إلى الفضاء وأول مهمة سير في الفضاء ورحلات منتظمة إلى المحطات الفضائية. وينظم المركز عملية اختيار رواد الفضاء وتدريبهم وفحصهم الطبي، ويتمتع ببنية تحتية فريدة من نوعها تتكون من أنظمة محاكاة متنوعة. وتشمل أنظمة المحاكاة هذه أجهزة الطرد المركزي، التي يؤدي فيها رواد الفضاء أحد أصعب الاختبارات التي تقيس تفاعلهم وتحمّلهم لزيادة التسارع، والتي تتجاوز المستويات التي تم اختبارها في نطاق جاذبية الأرض.

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من جانبه، أبدى بافل فلاسوف رئيس مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء، سعادته بالشراكة المبرمة مع “شركة رائدة تحظى بالشهرة الواسعة في مجال أمن المعلومات”، قائلاً إن المركز وكاسبرسكي “يجمعهما تفردهما” في ضوء سعيهما المستمر لتكونا “سباقتين في الطليعة”، وأضاف: “على الرغم من اختلاف مجال العمل، فإننا نتشارك القيم ذاتها المبنية على الشغف بالعمل والابتكار ووجود رغبة صادقة في تحقيق الأهداف المرسومة، وأنا مطمئن إلى أن مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء سيكون قادراً على الوصول إلى آفاق جديدة في مساعيه الدائمة لتقديم برامج فضائية مأهولة بدعم من شركة عالمية مثل كاسبرسكي”.

وتحرص كاسبرسكي، بوصفها شركة ذات نظرة مستقبلية، على دعم المبادرات المتعلقة بالعلوم واستكشاف الفضاء. وتدعم الشركة في هذا الإطار، ومنذ العام 2016، مهرجان “ستارمس” الدولي للعلوم والفنون والموسيقى، الذي يجمع بين خيرة العلماء وكبار الفنانين وأساطير المستكشفين في الفضاء بهدف إلهام الجيل القادم من أصحاب العقول النابغة. وقد أقيمت الدورة المنقضية من مهرجان “ستارمس” في “إس تي إتش زيورخ” بسويسرا. وتستضيف كاسبرسكي، بالتعاون مع مجلة “مونوكل”، سلسلة مدونات صوتية (بودكاست) مخصصة لمستقبل الفضاء والأمن الإلكتروني، يمكن متابعتها على الإنترنت.