شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية ناشئة تطور تقنية لتتبع الكلاب الضائعة عبر "بصمة الأنف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة Megvii الناشئة للذكاء الإصطناعى - والمشهورة بتطويربرمجيات تعرف على الوجه لبرنامج المراقبة التابع للحكومة الصينية - تقنية جديدة تستهدف التعرف على الوجوه المختلفة للحيوانات الأليفة.

وبحسب موقع Abacus News الإخبارى، فيتم تدريب تقنية Megvii الجديدة التى تعتمد على الذكاء الإصطناعى التعرف على الكلاب من خلال بصمات أنفها - والتى تعتبر فريدة من نوعها لكل كلب على غرار بصمات أصابع البشر.

وباستخدام تطبيق Megvii، تقول الشركة إنه يمكن لأى شخص تسجيل كلبه ببساطة من خلال وضع أنفه على كاميرا الهاتف، بنفس كيفية تسجيل الهاتف لبصمات الأصابع لفتح الشاشة، ثم يطلب التطبيق التقاط صور لأنف كلبك من زوايا متعددة.

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وتقول الشركة أن لديها معدل دقة 95 بالمائة وقد جمعت حاليا بصمات ما يصل إلى 15000 حيوان أليف مع مالكيهم من خلال التطبيق.

وقد أصبح التعرف على الوجه للحيوانات الأليفة أكثر انتشارًا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد استخدم هذا المفهوم من قبل الباحثين للحفاظ على الحياة البرية، ففى الولايات المتحدة، يستخدم تطبيق يسمى Finding Rover أيضًا تقنية التعرف على الوجه لتحديد موقع القطط والكلاب التى تم الإبلاغ عنها فى عداد المفقودين.

لكن فى الصين، تقول شركة Megvii إنه سيتم استخدام التطبيق الخاص به لأكثر من مجرد لم شمل أصحاب حيواناتهم الأليفة المفقودة، فمن خلال علاقتها الحالية مع الحكومة، تقول إن التطبيق الخاص بها يمكن استخدامه أيضًا لمراقبة "حفظ الكلاب غير المتحضر" لفرض غرامة على المدنيين الذين لا يمسكون كلابهم أو يسمحون لهم بالسير دون تأجير فى الأماكن العامة.