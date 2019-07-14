شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى ضمن قائمة أذكى 50 شركة فى العالم لمعهد ماساتشوستس الأمريكى للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوى أنه تم اختيارها ضمن أذكى 50 شركة فى العالم لهذا العام 2019 من قبل المجلة الإعلامية الشهيرة "MIT Technology Review" التى يصدرها معهد ماساتشوستس الأمريكى للتكنولوجيا، صاحب الثقل العالمى الكبير فى مجاله، يتم إصدار قائمة أذكى 50 شركة بالعالم سنوياً منذ عام 2010.

وألقى ويليام شو، رئيس مجلس إدارة هواوى ورئيس معهد البحوث الاستراتيجية، خطاباً فى قمة الصين لأذكى 50 شركة فى العالم 2019 التى اختارتها "MIT Technology Review" لإعلان قائمة أذكى 50 شركة سلط فيه الضوء على استراتيجية ونهج الابتكار الذى تعتمده هواوى، حيث قال: "على مدار الثلاثين عاماً الماضية، قدمت هواوى ابتكارات تكنولوجية وهندسية فى المقام الأول، بالإضافة إلى ابتكارات لحلول قائمة على احتياجات وتطلعات العملاء، ونحن نسمى هذا النسخة الأولى من الابتكار، وفى المستقبل، ستسعى هواوى إلى تنفيذ النسخة الثانية من الابتكار، والتى تشير إلى الطفرات والاختراعات النظرية التى تقودها رؤية الشركة، مدعومة بالتزام هواوى الراسخ بالابتكار المفتوح والتطوير الشامل، حيث يشير الابتكار المفتوح إلى نهج وطواعية العمل على الابتكار بالتعاون مع الخبراء العالميين وكافة الأطراف المعنية بذلك، وهو عملية تتم فيها مشاركة الموارد والقدرات، أما التطوير الشامل فيعنى ضرورة مشاركة نتائج أى ابتكار واستخدامها من قبل كل البشر والصناعات، ومن شأن ذلك أن يضيء مستقبل العالم وجميع مجالات العمل".





وأضاف ويليام شو، أن الأوساط الأكاديمية هى مصدر للطفرات والاختراعات النظرية، بينما تقود الصناعات عملية التقدم من خلال إثارة العمل على حلول للتحديات وتلبية احتياجات العملاء وتمويل البحوث التى تجريها الجامعات والجهات الأكاديمية المتخصصة كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق وصاحب الثقل والفضل العالمى فى هذا المجال، وستستمر هواوى فى دعم أبحاث الجامعات والمؤسسات، وهى ملتزمة باستكشاف وتحديد التقنيات التى يتوقع لها أن تكون إحدى الركائز الهامة فى المستقبل لجميع العمليات التى تمر بها المعلومات، بدءاً من إنشاء المعلومات وتخزينها وحوسبتها ونقلها وعرضها وصولاً إلى استهلاكها.

تختار "MIT Technology Review" أذكى 50 شركة بناءً على ما قامت به الشركات خلال العام المنصرم، والأساليب التى استخدمتها والإنجازات التى حققتها، وتقوم المجلة بتقييم الكفاءة الأساسية للشركات ضمن التقنيات الناشئة وأى طفرات وابتكارات تقنية حققتها الشركات لنفسها أو فى مجالها أو حتى للعالم عموماً، وقد اختيرت هواوى ضمن قائمة هذا العام بفضل قدراتها المذهلة فى مجال الابتكار.

يذكر أنه منذ عام 2010، واظبت "MIT Technology Review"، المجلة الإعلامية الشهيرة ذات التأثير العالمى فى مجالها ويصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (’ MIT) بنشر قائمة سنوية تضم أفضل 50 شركة حول العالم تعتمد معايير ومقاييس عالمية تتمحور حول الجمع بين التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الفعالة على أفضل نحو، وقد احتفلت "MIT Technology Review" هذا العام بإعلان قائمتها لأذكى 50 شركة فى العالم فى الصين لأول مرة، حيث احتوت القائمة على شركات صينية وشركات دولية لها أعمال فى الصين.

يذكر أن "هواوي" شركة عالمية رائدة فى توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكى مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن 4مجالات رئيسية تتمثل فى شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية،

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تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة، ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها فى النظام الإيكولوجى الشامل، وتقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية فى كل منزل، وتشجيع الابتكار فى الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

وتؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة فى مجال الأبحاث الأساسية التى من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم فى دفع عجلة الابتكار، و تقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل،

تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم فى أكثر من 170 دولة ومنطقة فى العالم من خلال أكثر من 180,000 موظفاً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

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