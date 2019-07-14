تكنولوجيا: اختتام فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات العالمية 2019 في الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت قمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات العالمية لعام 2019 أعمالها اليوم الأحد في وادي السيليكون الصيني بمدينة "شنتشن" في مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين.
وقال "وو هاي فنغ" الأستاذ المساعد في جامعة هونج كونج بمدينة "شنتشن" - في تصريحات اليوم- إن القمة اجتذبت الكثير من كبار الشخصيات في مجال الذكاء الاصطناعي لمناقشة مستقبله، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءا من حياتنا اليومية خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يعتبر حاليا عنصرا مهما في الهواتف الذكية والسيارات وكاميرات التعرف على الوجه في المطارات وفي الشوارع.
وأضاف فنغ أنه منذ عام 2000 جمعت صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية إجمالي 5ر78 مليار دولار، منها 72 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية فقط، لافتا إلى أن العام الماضي فقط شهد تجميع 6ر15 مليار دولار.
وأكد عدد من الخبراء المشاركين في القمة -التي استمرت ثلاثة أيام- أن الذكاء الاصطناعي ما زال في مراحله الأولى، داعين إلى مواصلة العمل لتعظيم الاستفادة منه خلال السنوات المقبلة.
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