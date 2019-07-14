شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة "فرناندو كورباتو" مخترع باسوورد الكمبيوتر عن عمر ناهز الـ93 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عالم الحاسوب الامريكى فرناندو كورباتو مخترع كلمة مرورالكمبيوترعن عمر ناهز الـ93 عام، والذى يعود له الفضل فى تأسيس أساسيات الحوسبة الحديثة.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، كان الباحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ابتكر مفهوم حسابات المستخدمين المحميين بكلمة مرورعند إنشاء نظامه المشاركة الزمنية، والذى يسمح للعديد من الأشخاص أوالموظفين باستخدام الكمبيوتر فى نفس الوقت.





وكان كورباتو قد صرح لوول ستريت جورنال فى عام 2014، أن اختراعه جاء لترسيخ فكرة التقسيم والخصوصية الأساسية للأفراد، ولكنه الآن بات خطوة تساعد فى تشكيل الأمن الرقمى.

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وأكمل كورباتو تصريحاته لوول ستريت، حيث وصف الانترنت بأنه حول كلمات المرور إلى "كابوس" بسبب حوادث السرقة، وتحول صناعة كلمات المرور من الامن على الاختراقات اليومية.

وساهم نموذج الاستخدام المتزامن الذى اخترعه كورباتو، فى تقليل وقت الانتظار لاستجابات الكمبيوتر من ساعات إلى مجرد ثوانى، بالإضافة على أن نظام تشغيله الشهير"مولتكس" الذى استخدم حتى عام 2000، هو من مهد الطريق لأنظمة التشغيل أخرى مثل Linux الذى دعم عناصر تحكم فى الخصوصية ومميزات أخرى كانت جديدة فى ذلك الوقت.