شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: "هواوى" تعتزم خفض عدد الوظائف بأفرع الشركة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عزم شركة "هواوى" الصينية خفض عدد الوظائف فى أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها قولها – فى تقرير لها اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوى تكنولوجيز"، التابعة ل"هواوى" والرائدة فى مجال البحث والتطوير والتى توظف أكثر من 850 شخصا فى واشنطن وتكساس وكاليفورنيا.

وأوضحت الصحيفة أن بعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض فى الأيام المقبلة.. لافتة إلى أن الشركة منحت الاختيار لبعض الموظفين الذين يحملون الجنسية الصينية بالولايات المتحدة إما العودة للوطن أو البقاء مع الشركة".

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ورغم سماح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة "هواوى" وتراجع عن فرض رسوم جمركية إضافية على الوارادت الصينية فى أعقاب اتفاقه مع نظيره الصينى شى جين بينج على اسئتناف المحادثات التجارية، إلا أن وزارة التجارة الأمريكية أكدت مؤخرا استمرار إدراج "هواوى"على قائمتها السوداء والاكتفاء بمنح الشركات الأمريكية رخصا تخولها بيع منتجاتها لهواوى.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت إدراج "هواوى" على قائمة السوداء فى مايو الماضى مشعلة فتيل أزمة تجارية بين أكبر اقتصاديين على مستوى العالم ساهمت فى تأجيج المخاوف بشأن اضطرابات الإمداد التكنولوجى العالمى وتعطيل تقنيات العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس وتضرر الاقتصاد العالمى بشكل عام.