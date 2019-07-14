تكنولوجيا: إعلان تشويقي من شاومي لإصدارها القادم Mi A3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني شاومي إعلان تشويقي جديد تؤكد فيه على أن الإصدار القادم من هاتف Mi A3 سيكون إختيار جيد للمستخدمين يحاكي الإصدار السابق من نفس السلسلة.

جاء الإصدارات السابقة من هواتف Mi A2 وMi A2 Lite بمستوى تسعير جيد يصل إلى 250 يورو و180 يورو لإصدار Lite مع مجموعة جيدة من المواصفات، حيث حققت هذه السلسلة أعلى مبيعات لشركة شاومي عند إطلاقها إلى الأسواق، ومن جديد تؤكد شاومي على أن الإصدار القادم من السلسلة سيكون صفقة رابحة للمستخدمين.

في إعلان تشويقي نشر مؤخراً من شاومي سلطت الضوء على الإصدار القادم من هاتف Mi A3 الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مع مستوى تسعير جيد للمستخدمين، حيث أكدت التسريبات على أن الإصدارات الجديد من هواتف Mi A3 ترتكز على مواصفات هواتف Mi CC9 التي أعلن عنها مؤخراً.

ولقد نشر موقع PowerPlanet قائمة بمواصفات هاتف Mi A3 التي تحاكي مواصفات هاتف CC9e، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Mi CC9 الذي يرتكز على برنامج Android One سيطلق بعنوان Mi A3 Pro.

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من جانب أخر أكدت التسريبات مؤخراً على أن هاتف Mi A3 سيضم رقاقة معالج Snapdragon 730، بينما يأتي إصدار Lite برقاقة معالج Snapdragon 675.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن سلسلة Mi A3 ستأتي بترقية في حجم الشاشة عن الإصدارت السابقة، لتتوافق مع إعدادات الكاميرة التي جاءت في هاتف Mi CC9 الذي تميز بكاميرة ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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