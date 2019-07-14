شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يبدو مستكشف المريخ من الفضاء؟ .. صورة لأول مرة من ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتوقف الأقمار الصناعية عند نقل الصور لكوكب الأرض من الفضاء الخارجى، بل إنها حاليا ترسل صور من الفضاء للمريخ أيضا، وقد نقلت مركبة فضائية تدور حول الكوكب الأحمر لقطة عن مستكشف ناسا "كوريوسيتي" الذى تواجد على جبل أيوليس مونس في موقع يُطلق عليه "خليج وودلاند" بالكوكب.



صورة المستكشف

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في بيان إن صورة مستكشف المريخ الصادرة عن ناسا تظهر نقطة مضيئة على الأرجح هي رأس المستكشف أو جهاز الاستشعار عن بعد.

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وتحيط التضاريس الكاسحة والجريفة بمركبة ناسا التي يبلغ وزنها طنين بينما تتجول على ارتفاع 5 كيلومترات من الجبل الواقع داخل منطقة جيل كريتر، وهي منطقة الهبوط للمستكشف.

وهذه المنطقة تحتوى من الصخور التي توفر معلومات حول تاريخ المنطقة بما في ذلك وجود المياه، فهو قريب وحدة الأرض الطينية القديمة التي من المحتمل أن تكونت فيها الماء.

وتمكنت الصور من اكتشافه بفضل الانعكاس الساطع له، وهو أمر يظهر جيدًا في كاميرا MRO عالية الدقة لتجربة علوم التصوير (HiRISE) الخاصة به، وتتميز كاميرا بأنها حساسة للغاية بحيث يمكنها التقاط الغبار والكثبان الرملية الصغيرة على سطح المريخ.