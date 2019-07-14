شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغير المناخ له مميزات فى بعض أنحاء العالم .. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل شىء وجهين، وكذلك هو تغير المناخ الذى يهدد العالم كله بسبب أضراره، ولكنه فى دراسة أخيرة تبين أنه يساعد في الواقع مزارعين الذرة وفول الصويا في الغرب الأوسط العلوي من الكرة الأرضية.

ووفقا لما ذكره موقع " Phys" العلمى، أوضح التحليل الإحصائي الذي أجري في جامعة مينيسوتا، أنه قد أدى ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة إلى زيادة غلات الذرة وفول الصويا في الكثير من مينيسوتا وأيوا وداكوتاس، وتسلط الدراسة الضوء على الآثار المختلفة لتغيرالمناخ حتى داخل المنطقة.

وتحسنت غلات فول الصويا في نصف الكرة الغربي وشمال إفريقيا بفضل المناخ المتغير، لكنها عانت في أوروبا الشرقية، فعلى الرغم من أن محاصيل الذرة قد استفادت في ولاية مينيسوتا، فقد عانت في ولاية إلينوي وإنديانا وأوهايو.

وقال ديباك راي، الباحث في معهد البيئة في جامعة يو، والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن غلات الذرة في مينيسوتا ارتفعت بنسبة 2.8 ٪ وزادت محاصيل فول الصويا بنسبة 8 ٪ بناء على نماذج الدراسة، مضيفا "لقد كانت مفاجأة تماما".

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وبنى مؤلفو الدراسة مجموعة من البيانات عن 10 محاصيل رئيسية والطقس على مدى عقود في جميع أنحاء العالم لمعرفة تأثير المناخ المتغير، وفي معظم أنحاء العالم، كان التأثيرسلبيا، حيث هبط زيت النخيل العالمي والشعير والأرز والقمح، وانخفضت غلة فول الصويا في أوروبا الغربية بنسبة 22 ٪ وتراجعت محاصيل الذرة في شرق وشمال أوروبا بنسبة 25 ٪ نتيجة لتغير المناخ.

ولكن بقيت محاصيل الذرة العالمية ثابتة على الرغم من الانخفاضات في أوروبا، وذلك بفضل تحسن الظروف في أمريكا الجنوبية، ولكن فول الصويا كان الفائز الأكبر في جميع أنحاء العالم.

وقالت الدراسة إن غلات فول الصويا العالمية ترتفع بنسبة 3.5٪ نتيجة لتغير المناخ، فله الكثير من هذه الفوائد للمزارعين في الغرب الأوسط الأعلى.