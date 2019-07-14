تكنولوجيا: هواوي تؤكد نظام Hongmeng OS يأتي بآداء أسرع بنسبة 60% عن الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Ren Zhengfei الرئيس التنفيذي لشركة هواوي من جديد على سرعة آداء نظام تشغيل Hongmeng OS الذي يتخطى آداء الأندوريد بنسبة 60%.

بدأت شركة هواوي خلال الفترة الماضية في تطوير نظام تشغيل بديل لمنصة الأندوريد والذي يعرف الآن بنظام Hongmeng OS أو Ark OS، ولقد أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هواوي في تصريحاته من جديد على سرعة نظام تشغيل هواوي.

أشارت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن بعض الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية ومنها OPPO، وvivo قد بدأت بالفعل في تجربة نظام هواوي البديل لمنصة الأندوريد.

ومع تأكيد هواوي على سرعة آداء نظام تشغيل Ark OS إلا أن هواوي ستواجه في النهاية مشكلة متجر التطبيقات، حيث تحتاج إلى إستبدال متجر جوجل بلاي بمتجر خاص بمنصة التشغيل الجديدة، كما تحتاج أيضاً إلى إستبدال خدمات جوجل.

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يذكر أن Wilbur Ross من الإدارة الأمريكية قد أكد في تصريحاته مؤخراً على أن هواوي تظل في الوقت الحالي في قائمة الحظر التي فرضت من الولايات المتحدة، إلا أن الإدارة الأمريكية ستتيح للشركة الوصول لبعض الخدمات وإعطاء الشركة بعض التصريحات التي لا تشكل تهديد على الأمن القومي، لكن حتى الآن لا يمكن التأكيد ما إذا كانت هذه الخدمات تشمل الأندوريد.

لذا علينا أن نترقب في النهاية مستقبل سلسلة هواتف Mate 30 التي ستطلق خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر قبل نهاية هذا العام، حيث لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه السلسلة ستنطلق بنظام هواوي الجديد أو ستحصل العملاق الصيني على ترخيص بتثبيت نظام الأندوريد.

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